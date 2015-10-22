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حازم إمام: صدة الشناوي تذكرني بتألق نوير أمام أرسنال

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حازم إمام: صدة الشناوي تذكرني بتألق نوير أمام أرسنال حازم إمام: صدة الشناوي تذكرني بتألق نوير أمام أرسنال

قال حازم إمام أسطورة الزمالك السابق إن تألق أحمد الشناوي حارس المرمى في صد أخطر فرص وادي دجلة قبل نهاية الشوط الأول يذكره ببراعة مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ أمام أرسنال.

وتألق نوير أمام رأسية ثيو والكوت من داخل منطقة الست ياردات وأبعد هدفا أكيدا لأرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وتألق الشناوي أمام رأسية قريبة من كريم نيدفيد لاعب وسط وادي دجلة.

وعلى ذلك شرح حازم إمام عبر قناة الحياة 2: "تألق الشناوي ذكرني بفرصة نوير.. كانت قريبة مثلها وأيضا حرم دجلة من التعادل وإنهاء الشوط 1-1 على الأقل".

وأضاف "الشناوي ساهم في فوز الزمالك وثباته في الملعب وتركيزه هو من صنع الفارق".

وتابع "لو لم يكن الزمالك يلعب باستمرار لما كانت النتيجة هكذا. الشناوي جاهز فنيا ولهذا تألق وحافظ على نظافة شباكه".

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