الأهلي 2016 ينطلق أمام الجيش في رحلة استعادة اللقب

تدخل شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي لإنهاء عصبية من محمود عبد الحكيم لاعب فريقه مع مدرب الإسماعيلي أحمد حسام "ميدو".

وفاز الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من الدوري المصري على حساب الإنتاج الحربي.

عبد الحكم بعد نهاية المباراة ضرب الكرة بيده بعصبية، فتحدث ميدو معه وقال له: "أهدأ قليلا".

وأضاف ميدو "أنت تلعب في ناد كبير. خذ حذرك".

شوقي غريب تدخل لإنهاء الموقف سريعا.

وفي المؤتمر الصحفي التالي للقاء عالج ميدو الأمر، وقال: "أعتذر. كانت نرفزة ملعب لا أكثر".

وصافح عبد الحكيم الذي دخل المؤتمر الصحفي حتى يتمم تلك اللقطة.