زوجة عبد الرحيم على تغازله على الهواء: "بحبك جدًا وهفضل أحبك طول العمر"

غازلت السيدة وفاء زوجة النائب البرلمانى عبد الرحيم على، زوجها على الهواء، قائلة: "بحبك جدًا وهفضل أحبك طول العمر"، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد".

وأضافت تعليقاً على وصف الإعلامى أحمد موسى بأنه "غزل على الهواء": "على الهوا وبرة الهوا ولغاية أخر يوم فى عمرى أفضل أحبه طول عمرى".

وأشارت زوجة البرلمانى عبد الرحيم على، إلى أنها فخورة بما قدمه زوجها خلال الفترة السابقة من تضحيات من أجل مصر، مضيفة أن أصعب اللحظات التى عاشتها كانت قبل إعلان النتيجة، وأنها فوجئت بحب المواطنين لزوجها وتأييدهم له خلال جولاته الانتخابية.

وأوصت السيدة وفاء، زوجها النائب عبد الرحيم على بعدم نسيان مطالب المواطنين البسطاء من أهل الدائرة، وأن يعطى كل وقته وعطائه لمصر، وأن يقوم بتقديم الجديد كل يوم لأهل الدائرة.

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