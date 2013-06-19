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كيف يمكن تفادى مشكلات العلاقات الزوجية؟

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كيف يمكن تفادى مشكلات العلاقات الزوجية؟ كيف يمكن تفادى مشكلات العلاقات الزوجية؟

أرسل قارئ يقول أنا رجل متزوج حديثا من ٣ أشهر فقط، ولا تزال زوجتى تعانى أثناء العلاقة الزوجية من ضيق المهبل وجفافه، وقمنا بزيارة طبيب، وعلى الرغم من أن الطبيب وصف مرهم مرطب لها إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، وأصبحت زوجتى تكره العلاقة وتشعر بألم بسببها فهل هناك حل لتلك المشكلة؟

يجيب عن هذا الدكتور مصطفى عباس استشارى الجلدية والتناسلية والعقم والذكورة فى هذه الحالة الزوجة من المحتمل، أن تكون تعانى من مرض يسمى تشنج مهبلى ولم يتم علاجها العلاج الصحيح.

ويرجع سبب هذا المرض إلى أنها تعانى من الخوف أو فشل الإيلاج لزوجها فتكون متوترة، لهذا يقلل من إفرازاتها الطبيعية، فعندما يتم علاجها سوف تفرز إفرازات طبيعية من الغدد المسئولة عن التليين.

أو أن الغدد المسئولة عن الإفرازات تفرز إفرازات قليلة عن المعدل الطبيعى وفى هذه الحالة يفضل للزوجة بإتيان النشوة لها قبل الإيلاج حتى يوجد إفرازات مهبلية، وإفرازات عنق الرحم، بالإضافة إلى الغدد المسئولة عن الإفرازات الطبيعية، وهنا لا يستعمل مثل هذه الملينات واستعمال مثل هذه الملينات التى تتكون من مكونات طبيعية وليست كيماوية لا يوجد ضرر على الزوجين.

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مصر 365