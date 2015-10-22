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التيار الديمقراطى:سندعم "الشوبكى" و"الحريرى" ومرشحى ثورة يناير فى الإعادة

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التيار الديمقراطى:سندعم "الشوبكى" و"الحريرى" ومرشحى ثورة يناير فى الإعادة التيار الديمقراطى:سندعم "الشوبكى" و"الحريرى" ومرشحى ثورة يناير فى الإعادة
قال خالد داود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطى، إن التحالف سيدعم المرشحين المنتمين لثورة 25 يناير بالدوائر المختلفة، مشيرا إلى أن التيار فى اجتماعه الأخير أوصى أعضاء مجلسه الرئاسى بحصر المرشحين المنتمين للكتلة الديمقراطية لتقديم الدعم الكامل لهم.

وأضاف داود لـ"اليوم السابع" أنه على رأس المرشحين الذين سيقدم التيار الديمقراطى الدعم لهم الدكتور عمرو الشوبكى الذى يخوض الانتخابات البرلمانية فى جولة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، علاوة على هيثم الحريرى عضو حزب الدستور بدائرة محرم بيك، وأعضاء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذين صعدوا لمرحلة الإعادة.


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