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الداخلية عن واقعة دكرنس: لن نسمح لضابط أن يضيع جهد الآلاف من رجال الشرطة

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الداخلية عن واقعة دكرنس: لن نسمح لضابط أن يضيع جهد الآلاف من رجال الشرطة الداخلية عن واقعة دكرنس: لن نسمح لضابط أن يضيع جهد الآلاف من رجال الشرطة
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إن ضابط شرطة مركز دكرنس كان يمارس مهام عمله أثناء تنفيذ قرار النيابة بتفتيش محل السيدة ليلى شعبان، إلا أنه تجاوز صلاحيات عمله، لافتاً إلى أن الوزارة ستحقق فى الواقعة وسيحاسب عليها.

وتابع "تم تحرير محضر برقم 9392 إدارى مركز شرطة دكرنس لسنة 2015 وأثبت فيه أن نتيجة التفتيش سلبية.. وفيه إجراءات إدارية اتخذت فى تجاوز ضابط الشرطة".

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن هناك تحقيقات تقول أن زوج السيدة المذكورة يتاجر فى العملة الأجنبية فصدر قرار من النيابة بتفتيش محله ومحل زوجته.

وقال "لن نسمح لضابط أو فرد أو اثنان أن يضيعوا عمل الآلاف من رجال الشرطة، والوزارة تتصدى لأى تجاوزات تحاول تشويه جهود أجهزة الأمن".

وكان ضابط شرطة، قد اعتدى على سيدة أثناء تفتيش محل زوجها فى واقعة اتهام الزوج بالاتجار فى العملة.

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