حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23/10/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك:

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>مهنيًا: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، واحرص على ألا تؤخر المهام المطلوبة منك وتخلص من الإهمال والكسل حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة أمام الزملاء.>عاطفيًا: يرى الحبيب اليوم المجهودات التى تقوم بها من أجل إصلاح الأمور بينكما واستقرار العلاقة، أخبره أنك لن تتنازل عنه وأنك تريده شريكًا لحياتك مدى الحياة.>صحيًا: تأثرت لياقتك البدنية بالسلب بسبب إهمالك لممارسة التمارين الرياضية، احرص على العودة لأداء تلك التمارين فهى التى تمنحك النشاط والحيوية وتحافظ على حالتك الصحية.الوصول إلى القمة ليس سهلاً، ولكن الأصعب أن تبقى فيها، فحاول أن تحافظ على ما قدمته من إنجازات وما وصلت إليه من نجاحات فى المجالات المهنية، ولا تجعل العادات السيئة تؤثر على حياتك.

الخلافات التى حدثت بينك وبين أشخاص آخرين ستؤدى إلى إصابتك بالتوتر حيث تفقد القدرة على إقناعهم، ولابد أن تتجنب المواقف التى قد تؤدى إلى النزاعات والخلافات.