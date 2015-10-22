حظك اليوم برج الجدى الجمعة 23/10/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

>

توقعات علماء الفلك:

>

مهنيًا: لا تسعى إلى المغامرة فى مجال العمل اليوم، فربما تعود عليك تلك المغامرة بالخسارة، حاول أن تنظم أمورك حتى تصل إلى مرادك قبل فوات الأوان.>عاطفيًا: تعلم أن الحب هو علاقة بين طرفين، وحبيبك لدية استعداد لأن يفعل الكثير من أجل أن يراك سعيدًا، فماذا ستفعل أنت من أجله، حاول أن تعامله على الأقل بنفس أسلوبه.>صحيًا: تشعر بالتحسن الملحوظ فى حالتك الصحية، وينتابك الشعور بالاستقرار، فحاول الاستفادة من النظام الغذائى السليم الذى يساعدك على استعادة لياقتك البدنية.فى الوقت الحالى أنت معرض للخطر من خلال محاولاتك لتحقيق أهدافك بطريقة عدوانية وهذا يصيبك بالتوتر، فلابد من إعادة التفكير فى الأمور المهمة بالنسبة لك، حاول أن تعود خطوة للخلف لمراجعة بعض الأمور.

اليوم تعانى من مواجهة بعض العقبات فى بداية هذه الفترة ولكنك ستتمكن من تجاوزها فى ظل وجود الدعم من من أفراد العائلة ومساعدة بعض الأصدقاء وهذا سيدفعك إلى تخطى جميع المشكلات التى تواجهها.