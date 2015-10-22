أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23/10/2015 حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23/10/2015

لبرج العذراء:
>

مهنيًا: كل العيون الموجودة حولك فى مجال العمل تنظر إليك، فحاول أن تحرص على اتباع التعليمات، وأن تقلل من الأخطاء حتى لا يتم إيقافك عن العمل.

عاطفيًا: حاول ألا تنتظر الأعياد والمناسبات حتى تحضر الهدايا للحبيب، ولكن فاجئه فى يوم عادى فهذا يجعله يتعلق بك إلى ما لا نهاية ويزيد من حبه لك.
>صحيًا: ربما تعانى اليوم من بعض الآلام فى المعدة نتيجة التوتر الذى يصيبك من ضغوط العمل، حاول التخلص من هذا التوتر حتى تشعر بالارتياح.

توقعات علماء الفلك:
>

أنت اليوم مفعم بالحيوية والقوة والنشاط فى الوقت الحالى، ولديك استعداد لتحمل أى شىء وتسعى إلى تحسين صورتك فى مجال العمل بين الزملاء وأيضًا فى حياتك الشخصية، توخى الحذر فطاقتك هذه لن تمكنك من التقدم الدائم، وقد تفقد السيطرة أثناء بعض الخلافات مع من حولك.

الإصرار والإلحاح هو جزء من الطموح الذى يؤدى إلى النجاح، فأنت لديك الكثير من الأفكار المميزة التى تمنحك الفرصة للوصول إلى الأهداف التى تضعها نصب عينيك، فاحرص على تحقيق هذا الهدف قبل فوات الأوان وضياع الفرصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى