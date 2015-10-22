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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23/10/2015 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23/10/2015

لبرج العقرب:
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مهنيًا: عليك أن تشارك فى فريق عمل ناجح لتتمكن من إصلاح الأمور مع الزملاء، وتستطيع مواصلة إنجازاتك والتقدم نحو تحقيق الأهداف.
>عاطفيًا: قد يخدعك التسرع أحيانًا إلى اتخاذ القرارات الخاطئة بشأن علاقتك مع الحبيب، حاول التفكير بعمق واختيار الطريق الصحيح قبل الارتباط حتى تحصل على الاستقرار.
>صحيًا: على الرغم من تمتعك بالحالة الصحية الجيدة إلا أن إهمالك يتسبب لك فى كثير من المشكلات الصحية، خاصة إسرافك فى تناول الأطعمة السريعة.

توقعات علماء الفلك:
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قوتك الزائدة اليوم ستتحول إلى نوبات من الغضب بسبب بعض المواقف التى ستتعرض لها فى مجال العمل، وهذا الأمر غير جيد بالنسبة لك، حاول السيطرة على أعصابك حتى لا تعانى من المشكلات فى العمل وتتأثر أيضًا حياتك الشخصية، أنت فى حاجة إلى مزيد من الاستقرار والاهتمام.

لابد أن تكون حذرًا فى كل الأمور والقرارات التى تتخذها، فكل الأمور التى تفعلها محسوبة عليك، فحاول أن تكون مسئولاً ولا تهرب من المسئولية حتى لا تكون العواقب وخيمة عليك.

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مصر 365

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