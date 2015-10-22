حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/10/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تحاول كثيرًا إثبات نفسك وقدراتك فى العمل لتكون محل ثقة وتصبح عند حسن ظن رؤسائك بك، لذلك تقوم بأداء المهام الموكلة إليك>عاطفيًا: تبادل الثقة بين الحبيبين من أهم أسس العلاقة الطيبة، فحاول أن تكتسب ثقة الحبيب واحذر من ارتكاب الأخطاء التى تشعره بالانزعاج.>صحيًا: تمر بمرحلة من الضيق النفسى تشعرك بأنك لست على ما يرام، فربما تحتاج إلى الراحة والاسترخاء وسوف تصبح فى حالة أفضل.تعانى فى الفترة الحالية من بعض الضغوط النفسية نتيجة الحالة المادية المتعثرة، حاول ألا يؤثر ذلك على أدائك المهنى، وقم بطلب المساعدة من شخص تثق به وسوف تتحسن الأمور سريعًا.

قد تشعر اليوم بالتوتر النابع من البيئة المحيطة وهذا الشعور ينتابك على الصعيدين المهنى والعاطفى، وقد يؤدى إلى النزاعات المتكررة ومواجهة الكثير من المشكلات الأخرى، حاول أن تتحكم فى نفسك قدر الامكان وتخلص من الطاقة السلبية فى ممارسة الرياضة.