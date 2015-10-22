أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/10/2015 حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/10/2015

لبرج القوس:
>

مهنيًا: تحاول كثيرًا إثبات نفسك وقدراتك فى العمل لتكون محل ثقة وتصبح عند حسن ظن رؤسائك بك، لذلك تقوم بأداء المهام الموكلة إليك
>عاطفيًا: تبادل الثقة بين الحبيبين من أهم أسس العلاقة الطيبة، فحاول أن تكتسب ثقة الحبيب واحذر من ارتكاب الأخطاء التى تشعره بالانزعاج.
>صحيًا: تمر بمرحلة من الضيق النفسى تشعرك بأنك لست على ما يرام، فربما تحتاج إلى الراحة والاسترخاء وسوف تصبح فى حالة أفضل.

توقعات علماء الفلك:
>

تعانى فى الفترة الحالية من بعض الضغوط النفسية نتيجة الحالة المادية المتعثرة، حاول ألا يؤثر ذلك على أدائك المهنى، وقم بطلب المساعدة من شخص تثق به وسوف تتحسن الأمور سريعًا.

قد تشعر اليوم بالتوتر النابع من البيئة المحيطة وهذا الشعور ينتابك على الصعيدين المهنى والعاطفى، وقد يؤدى إلى النزاعات المتكررة ومواجهة الكثير من المشكلات الأخرى، حاول أن تتحكم فى نفسك قدر الامكان وتخلص من الطاقة السلبية فى ممارسة الرياضة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى