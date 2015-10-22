حظك اليوم برج الميزان الجمعة 23/10/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

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توقعات علماء الفلك:

مهنيًا: تقضى اليوم فترة ناجحة على مستوى العمل، وتحصل على المكاسب غير المتوقعة، ويعود الفضل فى هذا الأمر إلى المجهودات التى قمت بها سابقًا.>عاطفيًا: حاول أن تعيش يومك العاطفى بالمشاعر الصادقة، واحرص على التركيز فى الأمور المستقبلية ولا تفكر فى الماضى حتى لا تشعر بالانزعاج.>صحيًا: تشعر اليوم ببعض التشنجات التى تنتج بسبب الضغوط والمجهود البدنى الذى تتعرض له، حاول أن تحصل على الراحة قبل فوات الأوان.>سوف تتلقى أخبارًا سارة فى الفترة المقبلة، وقد يأتى لك بعدها خبر حزين ما يشعرك بالتوتر والحيرة طوال اليوم، ولكن بما أنك شخص فريد من نوعه فحاول ألا تتأثر بذلك الأمر واحرص على التوصل إلى الحلول المناسبة حتى تواصل نجاحك.

الطاقة التى تستمتع بها ستقودك إلى تحقيق المزيد من النجاحات، وفيما يخص التحديات والمنافسات أنت تشعر بالتهديد وهذا يدفعك إلى التصرف بعدوانية أحيانًا، حاول أن تتأقلم مع الأمور حتى لا تتأثر حالتك الصحية بالضغوط التى تتعرض لها، واحرص على استخدام طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.