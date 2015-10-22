حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: لديك شعور بالطاقة الإيجابية التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل متميز يسعد به رئيسك فى العمل، حاول استغلال تلك الطاقة فى تنفيذ الخطط التى وضعتها.>عاطفيًا: لن تستطيع تحمل البعد عن الشريك فحاول أن تتحدث معه بخصوص المشكلة التى تقع بينكما وسوف تصل بهدوء وحكمة إلى الحل الأمثل.>صحيًا: على الرغم من تحسن حالة الطقس واعتدال الأجواء إلا أنك ستشعر اليوم بحالة من الضعف وعدم القدرة على الخروج، استرح وتناول الأدوية اللازمة لتتخلص من المرض.الطاقة الإيجابية التى تحيط بك اليوم ستساعدك على الوصول إلى الأهداف التى تسعى إليها، وسوف تسمع اليوم أخبارًا جديدة ستسعد بها وتمنحك الشعور بالارتياح، ولكن احذر من أن تشغلك السعادة عن الحفاظ على التقدم فى العمل.

يبدو أن هناك العديد من المواقف التى مررت بها قديما لا تزال تؤثر عليك حتى اليوم، لا تدع الإحباط يتمكن منك حتى لا يؤثر هذا الأمر على مستقبلك، حاول التحلى بالثقة حتى تنتصر على الخصور وتتجاوز المشكلات التى تواجهك فى حياتك.

حظك اليوم لبرج الثور:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيا: إذا كنت لا تحب مجال عملك الحالى وعلاقتك بالمدير ليست جيده، حاول إرضاءه واحرص على تنفيذ التعليمات لتحافظ على مكانك بالعمل حتى تحصل على البديل.>عاطفيًا: لا توجد علاقة فى العالم بين حبيبين بدون خلافات، ولكن فى حين حدوث المشكلة لن ينجح فى حلها إلا من اتبع العقل والحكمة فى التعامل مع المشكلة، فاحرص على الهدوء والاستقرار مع الحبيب>صحيًا: ممارستك للتمرينات الرياضية هى التى تساعدك على خسارة الوزن الزائد واستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك، فاحرص على الحفاظ عليها.عليك استغلال الفراغ الموجود فى يومك واحرص على تنظيم أوقاتك حتى تتمكن من إنجاز المزيد من الأمور التى تدفعك نحو التقدم، تجد اليوم الفرص المناسبة لإثبات أنك قادر على الوصول إلى أهدافك.

الأفكار التى تسعى إليها تبدو بسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من المجهود لتنفيذها قد يخبرك البعض أن تلك الأهداف مستحيلة لإحباطك، لا تلتفت إلى هؤلاء حتى لا تفقد السيطرة على أعصابك، الإصرار والمثابرة سيزيدان من ثقتك ويدعمانك حتى البداية.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: أنت الآن فى مرحلة حساسة فى مجال العمل ومحط أنظار العديد، فحاول الحفاظ على مستوى أدائك الجيد حتى تتمكن من الوصول إلى ما تطمح إليه.>عاطفيًا: لا تجعل العمل والأصدقاء يأخذان وقتك ويؤثران على علاقتك بالحبيب، واحرص على أن تعوضه فترات غيابك بسبب السفر حتى لا تحدث مشكلات بينكما تؤثر على العلاقة.>صحيًا: حالتك الصحية مستقرة نوعًا ما، ولكنك فى حاجة إلى إجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية، فلا تهمل القيام بها لمصلحتك.أنت فى حاجة إلى الاهتمام بنفسك، فلابد أن تهتم بتلبية رغباتك ولا تنشغل فى العمل وسير الأيام وتترك نفسك، على الرغم من أنك تسعى لإرضاء جميع من حولك إلا أنهم لا يقدرون ما تقوم به ما يدفعك للشعور بالانزعاج، حاول أن تخبرهم حتى إذا لم يريدوا.

إذ لم تستطع تعديل الخطط الغامضة التى وضعتها فسوف تحدث بعض الأمور غير المرغوب فيها فى مجال العمل، قم بعرض خطتك الواضحة على الرؤساء والزملاء فى العمل حتى يتمكنوا من مساعدتك إذا كنت تثق فى قدراتهم.

حظك اليوم لبرج السرطان:

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مهنيًا: لا تنظر بتشاؤم إلى الأحداث التى تحدث اليوم عكس ما كنت تتوقع، فقد تعترض طريقك اليوم بعض العقبات اليوم ولكن لا تيأس واحرص على تخطيها بالتأنى فى التفكير.

عاطفيًا: المشكلات التى تواجهها فى العمل قد تؤثر على العلاقة العاطفية، وهذا الأمر يؤثر سلبًا على حياتك مع الشريك، فحاول أن تنسق الوقت بين العمل والحياة الشخصية.

>صحيًا: تشعر اليوم بالتحسن فى الحالة النفسية وتتمكن من تخطى الضغوط التى كنت تعانى منها، ويساعدك على ذلك أحد الأصدقاء المقربين.

توقعات علماء الفلك:

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تشعر بالقلق الدائم نتيجة الخوف من الفشل، فانتبه إلى أن الخوف من الفشل يعنى الفشل أو قد يكون السبب الأساسى فى الفشل، لذلك حاول أن تضع أمامك أهدافًا واضحة واسعى إلى تحقيقها، واصنع ما شئت دون التقييد بأى شىء، واعلم أن إنجاز مهمة واحدة أفضل من الانشغال بالكثير من المهام وعدم تنفيذ أيًا منها.

هناك العديد من الأمور التى تؤثر على حالتك المزاجية فربما تواجه العديد من العقبات التى تعكر صفو مزاجك، حاول أن تسترخى واحصل على الهدوء وشارك الأمر مع أحد الأشخاص الذين تثق بهم وتعتمد عليهم فى مثل تلك الأمور.

حظك اليوم لبرج الأسد:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، واحرص على ألا تؤخر المهام المطلوبة منك وتخلص من الإهمال والكسل حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة أمام الزملاء.>عاطفيًا: يرى الحبيب اليوم المجهودات التى تقوم بها من أجل إصلاح الأمور بينكما واستقرار العلاقة، أخبره أنك لن تتنازل عنه وأنك تريده شريكًا لحياتك مدى الحياة.>صحيًا: تأثرت لياقتك البدنية بالسلب بسبب إهمالك لممارسة التمارين الرياضية، احرص على العودة لأداء تلك التمارين فهى التى تمنحك النشاط والحيوية وتحافظ على حالتك الصحية.الوصول إلى القمة ليس سهلاً، ولكن الأصعب أن تبقى فيها، فحاول أن تحافظ على ما قدمته من إنجازات وما وصلت إليه من نجاحات فى المجالات المهنية، ولا تجعل العادات السيئة تؤثر على حياتك.

الخلافات التى حدثت بينك وبين أشخاص آخرين ستؤدى إلى إصابتك بالتوتر حيث تفقد القدرة على إقناعهم، ولابد أن تتجنب المواقف التى قد تؤدى إلى النزاعات والخلافات.

حظك اليوم لبرج العذراء:

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مهنيًا: كل العيون الموجودة حولك فى مجال العمل تنظر إليك، فحاول أن تحرص على اتباع التعليمات، وأن تقلل من الأخطاء حتى لا يتم إيقافك عن العمل.

عاطفيًا: حاول ألا تنتظر الأعياد والمناسبات حتى تحضر الهدايا للحبيب، ولكن فاجئه فى يوم عادى فهذا يجعله يتعلق بك إلى ما لا نهاية ويزيد من حبه لك.

>صحيًا: ربما تعانى اليوم من بعض الآلام فى المعدة نتيجة التوتر الذى يصيبك من ضغوط العمل، حاول التخلص من هذا التوتر حتى تشعر بالارتياح.

توقعات علماء الفلك:

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أنت اليوم مفعم بالحيوية والقوة والنشاط فى الوقت الحالى، ولديك استعداد لتحمل أى شىء وتسعى إلى تحسين صورتك فى مجال العمل بين الزملاء وأيضًا فى حياتك الشخصية، توخى الحذر فطاقتك هذه لن تمكنك من التقدم الدائم، وقد تفقد السيطرة أثناء بعض الخلافات مع من حولك.

الإصرار والإلحاح هو جزء من الطموح الذى يؤدى إلى النجاح، فأنت لديك الكثير من الأفكار المميزة التى تمنحك الفرصة للوصول إلى الأهداف التى تضعها نصب عينيك، فاحرص على تحقيق هذا الهدف قبل فوات الأوان وضياع الفرصة.

حظك اليوم لبرج الميزان:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تقضى اليوم فترة ناجحة على مستوى العمل، وتحصل على المكاسب غير المتوقعة، ويعود الفضل فى هذا الأمر إلى المجهودات التى قمت بها سابقًا.>عاطفيًا: حاول أن تعيش يومك العاطفى بالمشاعر الصادقة، واحرص على التركيز فى الأمور المستقبلية ولا تفكر فى الماضى حتى لا تشعر بالانزعاج.>صحيًا: تشعر اليوم ببعض التشنجات التى تنتج بسبب الضغوط والمجهود البدنى الذى تتعرض له، حاول أن تحصل على الراحة قبل فوات الأوان.سوف تتلقى أخبارًا سارة فى الفترة المقبلة، وقد يأتى لك بعدها خبر حزين ما يشعرك بالتوتر والحيرة طوال اليوم، ولكن بما أنك شخص فريد من نوعه فحاول ألا تتأثر بذلك الأمر واحرص على التوصل إلى الحلول المناسبة حتى تواصل نجاحك.

الطاقة التى تستمتع بها ستقودك إلى تحقيق المزيد من النجاحات، وفيما يخص التحديات والمنافسات أنت تشعر بالتهديد وهذا يدفعك إلى التصرف بعدوانية أحيانًا، حاول أن تتأقلم مع الأمور حتى لا تتأثر حالتك الصحية بالضغوط التى تتعرض لها، واحرص على استخدام طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.

حظك اليوم لبرج العقرب:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: عليك أن تشارك فى فريق عمل ناجح لتتمكن من إصلاح الأمور مع الزملاء، وتستطيع مواصلة إنجازاتك والتقدم نحو تحقيق الأهداف.>عاطفيًا: قد يخدعك التسرع أحيانًا إلى اتخاذ القرارات الخاطئة بشأن علاقتك مع الحبيب، حاول التفكير بعمق واختيار الطريق الصحيح قبل الارتباط حتى تحصل على الاستقرار.>صحيًا: على الرغم من تمتعك بالحالة الصحية الجيدة إلا أن إهمالك يتسبب لك فى كثير من المشكلات الصحية، خاصة إسرافك فى تناول الأطعمة السريعة.قوتك الزائدة اليوم ستتحول إلى نوبات من الغضب بسبب بعض المواقف التى ستتعرض لها فى مجال العمل، وهذا الأمر غير جيد بالنسبة لك، حاول السيطرة على أعصابك حتى لا تعانى من المشكلات فى العمل وتتأثر أيضًا حياتك الشخصية، أنت فى حاجة إلى مزيد من الاستقرار والاهتمام.

لابد أن تكون حذرًا فى كل الأمور والقرارات التى تتخذها، فكل الأمور التى تفعلها محسوبة عليك، فحاول أن تكون مسئولاً ولا تهرب من المسئولية حتى لا تكون العواقب وخيمة عليك.

حظك اليوم لبرج القوس:

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مهنيًا: تحاول كثيرًا إثبات نفسك وقدراتك فى العمل لتكون محل ثقة وتصبح عند حسن ظن رؤسائك بك، لذلك تقوم بأداء المهام الموكلة إليك>عاطفيًا: تبادل الثقة بين الحبيبين من أهم أسس العلاقة الطيبة، فحاول أن تكتسب ثقة الحبيب واحذر من ارتكاب الأخطاء التى تشعره بالانزعاج.>صحيًا: تمر بمرحلة من الضيق النفسى تشعرك بأنك لست على ما يرام، فربما تحتاج إلى الراحة والاسترخاء وسوف تصبح فى حالة أفضل.>توقعات علماء الفلك:>تعانى فى الفترة الحالية من بعض الضغوط النفسية نتيجة الحالة المادية المتعثرة، حاول ألا يؤثر ذلك على أدائك المهنى، وقم بطلب المساعدة من شخص تثق به وسوف تتحسن الأمور سريعًا.

قد تشعر اليوم بالتوتر النابع من البيئة المحيطة وهذا الشعور ينتابك على الصعيدين المهنى والعاطفى، وقد يؤدى إلى النزاعات المتكررة ومواجهة الكثير من المشكلات الأخرى، حاول أن تتحكم فى نفسك قدر الامكان وتخلص من الطاقة السلبية فى ممارسة الرياضة.

حظك اليوم لبرج الجدى:

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مهنيًا: لا تسعى إلى المغامرة فى مجال العمل اليوم، فربما تعود عليك تلك المغامرة بالخسارة، حاول أن تنظم أمورك حتى تصل إلى مرادك قبل فوات الأوان.>عاطفيًا: تعلم أن الحب هو علاقة بين طرفين، وحبيبك لدية استعداد لأن يفعل الكثير من أجل أن يراك سعيدًا، فماذا ستفعل أنت من أجله، حاول أن تعامله على الأقل بنفس أسلوبه.>صحيًا: تشعر بالتحسن الملحوظ فى حالتك الصحية، وينتابك الشعور بالاستقرار، فحاول الاستفادة من النظام الغذائى السليم الذى يساعدك على استعادة لياقتك البدنية.>توقعات علماء الفلك:>فى الوقت الحالى أنت معرض للخطر من خلال محاولاتك لتحقيق أهدافك بطريقة عدوانية وهذا يصيبك بالتوتر، فلابد من إعادة التفكير فى الأمور المهمة بالنسبة لك، حاول أن تعود خطوة للخلف لمراجعة بعض الأمور.

اليوم تعانى من مواجهة بعض العقبات فى بداية هذه الفترة ولكنك ستتمكن من تجاوزها فى ظل وجود الدعم من من أفراد العائلة ومساعدة بعض الأصدقاء وهذا سيدفعك إلى تخطى جميع المشكلات التى تواجهها.

حظك اليوم لبرج الدلو:

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مهنيًا: عدم الدراسة والتخطيط الجيدين للعمل قد يتسببان لك فى بعض الخسائر، وقد تتلقى اللوم من المديرين والرؤساء، حاول أن تتعلم من الأخطاء ومحاولة تحقيق الربح من جهة أخرى.

عاطفيًا: أنت من يتحكم فى حجم المشكلة مع الشريك من خلال طرق حلها، فحاول استخدام العقل والمنطق فى حل المشكلات حتى تصبح علاقتكما مستقرة.

>صحيًا: ربما تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة، ولكنك سرعان ما تتلاشى خلال المساء، فلا داعى للقلق فلن تؤثر على حالتك الصحية

>توقعات علماء الفلك:

>يجب أن تفكر مليًا فى كيفية التعامل مع الأمور الجديدة خاصة مع وجود بعض المشروعات التى تأخذ جزءًا من اهتمامك، فليس هناك شك فى أنك تستطيع اثبات ذاتك فى العمل، ولكن الحساسية المفرطة فى التعامل مع الزملاء قد تعرض مستقبلك المهنى للخطر.

قد تتعرض اليوم لضغوط كبيرة تدفعك إلى العصبية وفقدان التركيز فى أداء المطلوب منك، تحلى بالإصرار والثقة حتى تتمكن من التصدى لأى ضغوط تواجهك فى الفترة الحالية حتى لا تؤثر على تقدمك.

حظك اليوم لبرج الحوت:

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مهنيًا: حاول أن تعطى أعمالك اللمهنية الكثير من التركيز على الرغم من حالة الروتين التى تعانى منها، واحذر من الإهمال حتى لا تتعرض للخسارة.

عاطفيًا: حاول أن تغير بعض الصفات التى تتحلى بها، فمنها الكثير لا تتناسب مع الشريك، حاول أن ترضيه خوفًا على تدهور العلاقة بينكما.

>صحيًا: تشعر اليوم باستقرار حالتك الصحية، واستغل وقت فراغك للراحة والاسترخاء، ولا تحمل جسدك أكثر من اللازم حتى تتفادى الإرهاق والكسل.

توقعات علماء الفلك:

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كل منا يمتلك نقاط الضعف والقوة التى تساعده على التماشى مع الأمور اليومية، فحاول ألا تظهر نقاط ضعفك أمام الآخرين حتى لا يتم استغلالها ضدك سواء عن قصد أو من دون.

تستطيع تقديم عددًا من الأفكار التى تلقى الحماس من الرؤساء، وتمنحهم الشعور بالثقة تجاهك وتدفع الكثير من الزملاء إلى طلب شراكتك فى العمل، علاقاتك الشخصية تسير بشكل مميز مكن متفائلاً واحرص على تأسيس العلاقات الجديدة مع الشخصيات المهمة التى قد تعود عليك بالنفع.