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«الحسيني»لـ”رئيس الرقابة”:«دخل من المطار يا أسطى»..ومورجان أهم من الوزير

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«الحسيني»لـ”رئيس الرقابة”:«دخل من المطار يا أسطى»..ومورجان أهم من الوزير «الحسيني»لـ”رئيس الرقابة”:«دخل من المطار يا أسطى»..ومورجان أهم من الوزير

يوسف الحسيني

كتب : محمد سويلم

استنكر الإعلامي يوسف الحسيني،خلال برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “أون تى في”، من ضعف استغلال وجود نجم عالمي بحجم مورجان فريمان في ، وعدم الاستغلال الأمثل لوجود مثل هؤلاء النجوم ،وشن هجومًا على كلًا من وزير السياحة والآثار قائلًا: “كيف نعرف مصادفةً بزيارة مورجان ، ولماذا لا يتم توثيق استقبال النجم في المطار من خلال التقاط بعض الصور له، واستنكر رد فعل المؤسسات المسؤلة عن ذلك الأمر سواء وزارة السياحة أو المهن التمثيلية.

 

وتسائل الحسيني كيف نعلم مصادفة بزيارة مثل هذه؟، وكيف لا تعلن وزارة السياحة عنها، وكيف لا يتم تسويق الحدث عالميًا من خلال التواصل مع وسائل الإعلام الدولية.

وتطرق الحسيني لسرد قصة وجود مورجان في المتحف ، مشيرًا إلى أن وزير الآثار الدكتورممدوح الدماطي علم مصادفًة بوجوده، قائلًا: ” الوزير استكبر أن يذهب ليُسلم على مورجان ، ولا يعرف أن مروجان فريمان أهم من الوزير بدون مبالغة ،إحا بنكلم على نجم عالمي يعرفة المئات من اللايين على سطح الكوكب”.

واستنكر الحسيني تصريحات الدكتور عبدالستار فتحي رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، بشأن مخاطبته للأمن الوطني للاستعلام عن زيارة النجم العالمي مورجان فريمان، والتعتيم الإعلامي عن وجوده في مصر ، قائلًا: ” تعتيم إزاي! ، هو داخل من المطار وأخد الختم على الباسبور يا اسطى! “، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الرقابة تسببت في حدوث موجة ن السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الحسيني أنه لابد من  المقارنة ما بين الدول العربية، وطريقة استغلالها لوجود مثل تلك النجو في بلادها ، قائلاً :” المغرب بتحصل على 1.16 مليار درهم عائدات تصوير الأفلام الأجنبية، وغيرها من الدن العربية مثل دبي”.

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