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بالصور..وزير الشباب: "الألتراس" بينهم مندسون مهمتهم التخريب لا التشجيع

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، خلال ندوة أندية الروتارى بأحد فنادق 6 أكتوبر، إن الألتراس يتضمن 3 فئات "مشجعين، سياسيين، ومندسين"، لافتًا أن الفئة الأخيرة مهمتهم الأولى التخريب لا التشجيع.

وأكد وزير الشباب، أن بين صفوف الألتراس مأجورين ومندسين يحاولون استغلال التعصب الكروى للتفريق والتخريب، وتحقيق ما فشل أصحاب المصالح فى إيقاف مسيرة التقدم والاستقرار فى ، سواء بنشر الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسحيين أو فى الإيقاع بين السنة والشيعة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>الألتراس يقص شريط أزمات الموسم.. إعلان حضور مباراة الطلائع رغم قرار المنع.. الداخلية تُحذر وتتحدى محاولات خرق القانون.. الأهلى يُخلى مسئوليته ويُعلن: لا نختار ملاعبنا فكيف نُحكم السيطرة على الجمهور؟

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