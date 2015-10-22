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بالفيديو..المعتدى عليها فى دكرنس لــ"الإبراشى":"الضابط أهاننى رغم كبر سنى"

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بالفيديو..المعتدى عليها فى دكرنس لــ"الإبراشى":"الضابط أهاننى رغم كبر سنى" بالفيديو..المعتدى عليها فى دكرنس لــ"الإبراشى":"الضابط أهاننى رغم كبر سنى"
قالت ليلى شعبان، التى تم الاعتداء عليها من رئيس مباحث مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إنها تمتلك محل أحذية وشنط بمركز دكرنس، وفوجئت بضابط شرطة يقتحم عليها محلها بشكل غير لائق بعد أن قام بإزاحتها بقوة.

وأضافت "ليلى شعبان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"،:"أنا فى البداية افتكرتهم حرامية نظراً لقلة الأدب اللى دخلوا بيها .. فقلت له فيه ايه انا عندى سجل تجارى وبطاقة ضريبية بعدما شاهدت سيارة الشرطة خارج المحل.. الضابط أهاننى رغم كبر سنى وقال لى الفاظ لا استطيع ان اتلفظ بها فقلت له يا ابنى أنا زى أمك أنا عندى 55 سنة فارح زقنى".

وأوضحت أنها تتمتع بسمعة حسنة وسط الأهالى ولا يوجد بينها وبين أى شخص خلافات مطلقاً، وتابعت:" عندما قلت له هل تمتلك إذن نيابة فقال لى اسكتى علشان مقلش أدبى عليكى اكتر من كدا".

واستطردت قائلة:" أبنائى اصابهم الغضب بعد انتشار الفيديو ورؤيتهم لطريقة المعاملة السيئة التى نالتنى .. وانا مكنتش هقدم بلاغ ولكن إهانتى دفعتنى لذلك.. الشرطة بتجامل بعضها وياريت بعد كل اللى بيحصل ميلبسونيش تهمة".

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مصر 365

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