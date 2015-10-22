إيهاب جلال عن موقف مرتضى تجاه قناة النهار: "الرجالة بتظهر وقت الشدة"

قدم إيهاب جلال رئيس قناة النهار رياضة ، الشكر لرئيس الزمالك ولجنة الأندية المستشار مرتضى منصور، على موقفه تجاه القناة وإصراره على حصولها على حقوق بث مباريات الدورى العام للموسم الحالى، قائلاً: "مش قادر أقيم موقف المستشار مرتضى الرجولى رغم أن فى مشاكل وقضايا بيننا ولكن فى وقت الشدة بتظهر الرجالة".

أضاف إيهاب جلال خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة النهار رياضة، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مرتضى منصور أمس الثلاثاء، أكد خلاله الأخير أنه لن يسمح بغلق قناة النهار رياضة، وإن وصل الأمر لأن يتم منحها بث مباريات الزمالك فقط.

تابع رئيس النهار رياضة، أن قرار الغلق جاء عن اقتناع من جميع المسئولين والعاملين بالفضائية حفاظاً على حقوق القناة، مؤكداً أن بث البرامج الرياضية عبر شاشة "النهار اليوم" عقب اتمام عملية الدمج سيكون بشكل أفضل من الوقت الحالى.

أكد إيهاب جلال، أنه قناة النهار رياضة كان بإمكانها الحصول على بث مباريات الدورى العام بالموسم الماضى بشكل حصرى، إلا أن علاء الكحكى مالك شبكة قنوات النهار رفض، وأكد أن حقوق البث متاحة لجميع القنوات ونرفض الحصرية والاحتكار.