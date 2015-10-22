فوربس: أجهزة استكشاف الأهرام استخدمت فى مفاعل فوكوشيما النووى

سلطت صحيفة فوربس" العالمية الضوء على المشروع الدولى الذى تستعد وزارة الآثار المصرية لإطلاقه تحت اسم "استكشاف الأهرامات"، وهو المشروع الذى يهدف لمسح الأهرامات المصرية التى تعود إلى الحقبة الفرعونية بحثًا عن غرف سرية.

وأضاف تقرير فوربس، أن العلماء القائمين على المشروع سوف يقوموا بتركيب أجهزة كشف بالأهرامات للتوصل إلى هندستها عبر مراقبة الأشعة الكونية أثناء انتشارها بين أحجار الأهرامات، وهى نفس الطريقة التى استخدمت لأغوار بالمكسيك ودولة بليز، ولمعرفة نسبة الإشعاع بمفاعل فوكوشيما باليابان، الذى تعرض لكارثة تسريب فى 2011 بعد زلزال كبير.

وقالت الصحيفة العالمية، إن المشروع سيشهد تعاونًا بين علماء من فرنسا وكندا واليابان لتركيب أجهزة تراقب الأشعة الكونية، مشيرة إلى أن هرم "سنفرو" أو الهرم المائل سيكون الأول لتركيب الأجهزة ومراقبة الأشعة الكونية للتوصل إلى مزيد من أسرار هندسة هذا الهرم.

وأشارت الفوربس، إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى للكشف عن أسرار أهرامات مصر عبر الأشعة الكونية، مضيفة أن ستينيات القرن الماضى شهدت محاولة من قبل عالم يدعى "لويس ألفاريز" لسبر أغوار أهرامات الجيزة عبر الأشعة الكونية، لكن محاولته باءت بالفشل لنقص الأدوات التكنولوجية المتوفرة حاليًا.

"الآثار" تعلن بدء مشروع استكشاف الأهرامات وأسرارها