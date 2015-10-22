العلاقات الإماراتية المغربية ترتقي إلى الشراكة الاستراتيجية

فاس - وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أمس التزامهما وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات.

وأوضح البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي في مدينة فاس المغربية أن البلدين جددا حرصهما على التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها للشراكة الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين.

وفيما يلي نص البيان المشترك الصادر عن البلدين:

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الرامية إلى توثيق علاقات الأخوة والتعاون والتكامل القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتلبية لدعوة من صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية.. قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015.

مشاورات

واحتضنت مدينة فاس المشاورات التي أجراها الوزيران بحضور أعضاء الوفدين المغربي والإماراتي اللذين ضما كبار مسؤولي وزارتي خارجية البلدين وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما بتاريخ 28 يونيو 1997.

وقد ساهمت هذه المباحثات التي سادتها روح الأخوة والتفاهم والدعم المتبادل في تقييم ومتابعة تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالمشاريع التي تم التوقيع عليها أمام الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء زيارة سموه إلى المملكة المغربية يومي 17 و 18 من شهر مارس الماضي.

وفي هذا الصدد سجل الوزيران بارتياح التقدم المحرز في تلك المشاريع الملموسة المنسجمة مع البرامج التنموية المهيكلة والتي تستهدف مجالات حيوية ذات أهمية قصوى بالنسبة للبلدين في أبعادها الأمنية والدينية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والاجتماعية.

كما أشادا بالمقاربة التشاركية التي اعتمدت في بلورة الاتفاقيات ذات الصلة حيث تم إشراك فاعلين من جهات مختلفة منهم الحكوميون وشبه العموميين والجماعات المحلية والخاصة وممثلو فئات المجتمع وهو ما يشكل إحدى ضمانات نجاح المشاريع وفائدتها سواء بالنسبة للمستثمر أو للمستفيد بالنظر إلى مردوديتها العالية وتركيزها على العنصر البشري وتوفيرها للثروات ولفرص العمل وتشجيعها للأنشطة المدرة للدخل.

وأكد الوزيران حرصهما على مضي وزارتي الخارجية في البلدين في التنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين لمواكبة مسلسل الارتقاء بالعلاقات المغربية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات طبقاً لتوجيهات قائدي البلدين وبما يعود بالخير والفائدة على الشعبين الشقيقين.

مبادرات سلمية

وفي ما يخص احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث أكد الجانب المغربي دعمه حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استرجاع سيادتها على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى».. وفي هذا السياق ثمن الجانب المغربي المبادرات السلمية لدولة الإمارات الداعية لحل القضية عن طريق المفاوضات الثنائية أو إحالتها على محكمة العدل الدولية.