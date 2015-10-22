وقفت ثملة أمام ملهى ليلي فتعرضت للاغتصاب

ساعات عديدة قضاها الشابان الخليجيان يجوبان المنطقة المحيطة بأحد الملاهي الليلية أملاً في العثور على ضالتهما بعدما تمكنت منهما الرغبة الآثمة، وفجأة وجدا فتاة تقف مترنحة بالقرب من باب الملهى، وهنا طلب أحدهما التوقف فوراً وترجلا ثم أمسكا بيديها إلى أن ركبت السيارة فاصطحباها إلى منطقة صحراوية وتناوبا على اغتصابها ثم تركاها عارية ليلاً.

التفاصيل تضمنتها القضية التي باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس جلساتها لمحاكمة المتهمين بتهمة مواقعة إمرأة عربية في بداية عقدها الرابع من العمر بالإكراه، بعد أن استغلا حالتها وهي ثملة، واصطحباها في مركبتهما من أمام أحد الفنادق إلى منطقة صحراوية، بعيدة عن أعين الناس، وتناوبا على اغتصابها تحت التهديد بسكين، قبل أن تتمكن من الهرب منهما عارية، طالبة النجدة من السائقين المارين على الشارع العام القريب من منطقة الواقعة.

تحقيقات

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها وهي عاطلة عن العمل، توجهت منتصف ليل الواقعة إلى ملهى ليلي خاص بأحد الفنادق في منطقة الشندغة، وهناك احتست المشروبات الكحولية حتى ثملت، ثم غادرت المكان بسيارة أجرة بعد نحو ساعتين ونصف، وتوجهت إلى ملهى فندق ثانٍ في شارع الشيخ زايد لمقابلة صديقتها، لكنها وجدته مغلقا، فغادرته ووقفت على الشارع العام بانتظار سيارة أجرة تنقلها إلى مسكنها.

وأضافت استناداً إلى أقوال المجني عليها، أنه بينما كانت تنتظر سيارة الأجرة أمام الفندق، حضر إليها المتهمان، وأمسكا يديها واصطحابها إلى مركبتهما بحكم أنها كانت ثملة، ثم سلكا بها شارع دبي العين، حتى وصلا إلى منطقة رملية مظلمة، وهناك تناوبا على اغتصابها بالإكراه تحت التهديد بقتلها ودفنها إذا لم تمكنهما من مواقعتها، فوافقت على ذلك «مرغمة».

حيثيات

وجاء في حيثيات القضية أن المتهمين حاولا نقل المجني عليها إلى عزبة أحدهما، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك لأن المركبة التي كانت معهما تعطلت، فانشغل أحدهما بتشغيلها بينما استمر الآخر في اغتصابها، إلى أن تمكنت من سحب السكين من جيب «المغتصب الأخير» وقفزت من الصندوق الخلفي للمركبة، وهربت باتجاه الشارع العام، لكنهما لحقا بها، وفلتت منهما بعدما طعنت أحدهما في يده ثم توارت خلف الأشجار المزروعة على حدود المنطقة، مستغلة انشغالهما بالبحث عن مركبتهما.

وتضيف التحقيقات أن المجني عليها تمكنت بعد الهرب من اجتياز الشبك الحديدي الذي يفصل المنطقة الرملية عن الشارع العام، بأن زحفت أسفله، وانتظرت نحو 10 دقائق في المكان، إلى أن نجحت في إيقاف إحدى سيارات النقل التي كان يستقلها آسيويان، سترا عليها بقميص أحدهما، وأوصلاها إلى مسكنها في منطقة النهدة، قبل أن تبلغ الشرطة في اليوم التالي بما حصل معها.