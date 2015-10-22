حاكم الشارقة يتفقد سوقي الجبيل وحراج السيارات

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس سوق الجبيل، واطلع سموه في مستهل جولته على المساحة التي خصصت لبيع الأسماك عن طريق المزاد والواقعة بين مدخل قسم بيع الأسماك وقسم بيع الخضار والفواكه، وتتخذ شكلاً دائرياً يساهم وبشكل كبير في سهولة تداول عملية المزاد، ويتيح راحة أكبر لزوار وزبائن السوق.

برادات مسطحة

كما تفقد سموه التجهيزات الحديثة لمصطبات ومحال بيع السمك والبالغ عددها 91 محلاً، حيث حوت برادات مسطحة لعرض الأسماك وبرادات عمودية لتخزين الأسماك وميزاناً إلكترونياً مربوطاً بنظام للمحاسبة المركزية، ومن خلال إدخال نوعية السمك الموضوع على الميزان يتم التعرف على الكمية والسعر مباشرة لدى جهاز الدفع.

وتضمن قسم الأسماك ركناً مجهزاً بأحدث المعدات لتنظيف السمك وتقطيعه، بالإضافة إلى غرفة للتخلص من النفايات تعمل بشكل آلي تنقل مخلفات السمك إلى الأماكن المخصصة لها خارج مبنى السوق.

كما تفقد سموه المنطقة الخارجية للسوق والتي تتم فيها عمليات إنزال الأسماك من قوارب الصيد ونقلها إلى محال بيع السمك داخل السوق.

قسما اللحوم والخضار

وعرج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على قسم بيع اللحوم والذي يحوي 76 محلاً لبيع الدواجن واللحوم، وقسم بيع الخضار والفواكه الذي اشتمل على 212 محلاً، ثم انتقل للطابق العلوي من مبنى السوق متفقداً مكاتب إدارة سوق الجبيل ومكاتب جمعية الشارقة للصيادين.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته التفقدية كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية وعلي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وعمران علي عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة للصيادين وعلي حسن السويدي مدير سوق الجبيل.

سوق السيارات

من جهة أخرى، تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر أمس سوق الحراج الجديد للسيارات في منطقة الرقعة الحمراء بالشارقة.

وتجول سموه بين أروقة وطرقات وساحات ومعارض السوق الذي يعنى ببيع وشراء السيارات المستعملة ويضم 415 معرضاً، و 70 محلاً متعددة الأغراض منها لبيع زينة السيارات وقطع الغيار والكماليات، فضلاً عن مواقع خاصة لعرض السيارات والمزايدة عليها.

موقع مميز

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على الخدمات التي تقدم لأصحاب السيارات المستعملة في السوق والمرافق الخدمية من المحلات التجارية وغيرها، ويتميز السوق الجديد بموقع استراتيجي مميز حيث يطل على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة، وعلى شارع الذيد من جهة أخرى، بالإضافة إلى ثلاثة مداخل رئيسية.

وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة جهود دائرة الأشغال العامة في تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد للسيارات وإدارة شركة الشارقة للأصول للسوق وتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب محلات بيع السيارات المستعملة والمحلات التجارية الأخرى.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، وعلي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية.

مرسوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2015.. بشأن تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لسنة 2015، بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم بقانون، على أن يعدل تاريخ العمل بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 2015، بشأن الموارد البشرية للإمارة المنصوص عليه في المادة رقم 79 من القانون، ليبدأ اعتباراً من الأول من شهر يناير عام 2016. كما نص المرسوم بقانون، على أن يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون، فور انعقاده.. وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.