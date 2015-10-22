نائب رئيس الدولة يثمّن خدمات «جمارك دبي» الذكية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منصة جمارك دبي في جناح حكومة دبي الذكية بمعرض «جيتكس» للتقنية 2015، وكان في استقبال سموه سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى الخدمات الذكية والتطبيقات والمبادرات التقنية الجمركية المبتكرة التي تشارك بها الدائرة في المعرض، ومنها نظام التفتيش الجمركي الذكي والسيارة البرمائية والغواصة الجمركية وخدمات التلفاز الذكي ومنصة العمل الذكية.

واستمع سموه إلى شرح من موظفي جمارك دبي عن الخدمات والتطبيقات الذكية والمبادرات التقنية المبتكرة التي أطلقتها جمارك دبي خلال مشاركتها في معرض «جيتكس»، والتي تحرص الدائرة من خلالها على العمل بأحدث الابتكارات والأنظمة والتقنيات الحديثة والمبتكرة، تنفيذاً لتوجيهات سموه لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم خلال 3 سنوات، ومواكبة لمبادرة سموه «مؤشر السعادة» لتحقيق رضا، وإسعاد العملاء من خلال خدمات تتجاوز توقعاتهم، وتوفر الوقت والجهد والتكلفة.

سيارة برمائية

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة على السيارة البرمائية، وهي عبارة عن مركبة صديقة للبيئة مزودة بـ10 أجهزة تفتيش متطورة تعمل جميعها بالطاقة الشمسية على مدار الساعة، ومزودة بأحدث التقنيات العالمية، بهدف المساعدة على اكتشاف المخاطر الجمركية البحرية التي قد تواجه مفتشي جمارك دبي أثناء أداء مهامهم، وتعاملهم مع الكم الكبير من البواخر والسفن الخشبية التي تصل إلى خور دبي.

كما قدم الموظفون شرحاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الغواصة الجمركية الجديدة التي بدأ تطبيقها في بعض المراكز الجمركية الساحلية لمراقبة وتفتيش أسفل السفن، وهي مزودة بكاميرات مراقبة وإضاءة تناسب التصوير في الأعماق.

وشاهد سموه نظام التفتيش الجمركي الذكي للحقائب المستخدم في مطارات دبي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وتم ابتكاره في جمارك دبي، لتوفير وسيلة تمكن المفتش الجمركي من تأدية مهامه بصورة مبتكرة وسريعة دون تأخير أو تعقيد لإجراءات المسافرين، وتضمن سلاسة وسلامة كل الإجراءات، إذ لا تستغرق عملية تفتيش الحقائب المشتبه فيها بواسطة النظام أكثر من 3 دقائق.

خدمات ذكية

وأعلنت جمارك دبي عن عدد من خدماتها الذكية الجديدة في معرض جيتكس تحت شعار «نبتكر لتسهيل التجارة»، وذلك في منصتها الرئيسة في جناح حكومة دبي الذكية.