ليبيا: ترحيل 50 مهاجرًا غير شرعى تشادى الجنسية عبر الحدود البرية

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة طبرق الليبية بترحيل 50 مهاجرًا غير شرعى من الجنسية التشادية عبر الحدود الجنوبية البرية للبلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ أعوام توافد المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها إما للاستقرار فى البلاد وإما أن تكون ليبيا محطة أولى للانطلاق منها إلى أوروبا عبر البحر .
وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة طبرق الليبية ، ملازم أول وليد العرفى ، فى تصريح صحفى أمس الأربعاء، إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ألقى القبض على 50 تشاديا بمدينة طبرق ، لا توجد معهم أوراق ثبوتية .
وأضاف أن الجهاز قام بترحيل الـ 50 مهاجرًا غير الشرعى التشادى الجنسية عبر الحدود الجنوبية البرية للبلاد .
يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ أعوام توافد المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها إما للاستقرار فى البلاد وإما أن تكون ليبيا محطة أولى للانطلاق منها إلى أوروبا عبر البحر .
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