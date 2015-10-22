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عندك كرش؟.. وصفة مذهلة من الموز تخلصك من دهون البطن فى 7 أيام

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عندك كرش؟.. وصفة مذهلة من الموز تخلصك من دهون البطن فى 7 أيام عندك كرش؟.. وصفة مذهلة من الموز تخلصك من دهون البطن فى 7 أيام
تمنى جميعا أن نحظى بجسم سليم ومظهر جميل، ولكن أسلوب الحياة العصرية مع تناول وجبات الطعام بطريقة غير منتظمة وقلة النشاط البدنى، يؤدى إلى مشاكل مثل تراكم والوزن الزائد وبروز .

وأوضح فريق من الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن كثيرا من الناس يحاولون حل هذه المشاكل، لكن لا يقدرون على ذلك، خاصة إذا كانوا لا يمارسون الرياضة.

وأشار الخبراء إلى أن هناك مشروبا طبيعيا يمكن أن يساعد على حل هذه المشكلة بعد 7 أيام فقط، ويعتمد فى تكوينه على الموز الذى يساعد فى إزالة السموم.

وأثبت العديد من الدراسات أن فاكهة الموز فعالة فى التخلص من دهون البطن، خصوصا عندما تقترن ببعض الأغذية الصحية الأخرى مثل الكتان والسبانخ، لافتين إلى أن تحضير هذا المشروب المكون من الموز رغم بساطته فإنه يعطى نتائج مذهلة للتخلص من الكرش ودهون البطن.

• المكونات:


>1- ثمرة موز
>2- برتقالة واحدة
>3- 1/2 كوب من الزبادى قليل الدسم
>4- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
>5- قليل من الزنجبيل
>6- 2 ملعقة طعام من بذور الكتان
>7- 2 ملعقة طعام من اللبن المجفف

• طريقة الإعداد:


>مزج جميع المكونات ثم شرب المشروب على الفور بعد تحضيره، وينصح بشرب هذا المزيج يوميا لمدة 7 أيام للحصول على نتائج مرضية.

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مصر 365

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