إحباط ترويج «352400 دولار مزيفة» بمدينة بورسعيد

تمكن ضباط مباحث الشرق من القبض علي اثني من مزوري العملات الاجنبية اثناء توزيعها علي شركات الصرافة و البنوك.

> وكانت قد توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشرق بالإشتراك مع قسم مباحث مكافحة الأموال العامة بالمديرية الى قيام كلا من :-

> 1- المدعو/ (احمد م اـ )ـ31سنة ـــ مقيم دائرة قسم الضواحي .

> 2- المدعو/ (محمد قاسم ا ا ) 30سنة ــ مقيم دائرة قسم المناخ .

> بالإعداد لترويج كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزيفة (دولارات) مستغلين حاجة البعض الىها خاصة خلال تلك الأيام .

وتم اعداد كمين للمذكورين حيث تمكن ضباط ضباط مباحث قسم شرطة الشرق من ضبطهما أثناء استقلاهما السيارة رقم (7811 ط ع و ) أجرة بورسعيد ملك الثاني . وبحوزتهما عدد ( 3524 ـــ ورقة فئة الــــ100دولار .. بإجمالى مبلغ (352400 دولار ) مطموسة الأرقام يشتبه في كونها مزيفة .

و بالتفتيش الدقيق وجد بعض المساحيق والمواد السائلة التي تستخدم في إظهار الألوان وذلك داخل خزينة حديدية

> - بمواجهة الأول .. اقر بتحصله على المبلغ المالي من احد الأشخاص – من دولة جواتيمالا تعرف علية من خلال موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) واتفق معه على إدخال عملة أجنبية داخل البلاد بصورة غير مشروعة ( تهريب ) لاستخدامها في بعض المشاريع الخاصة وان تلك المساحيق والمواد السائلة تستخدم في إظهار أرقام الأموال عقب تهريبها لداخل البلاد حتى يمكن استخدامها .

> وأضاف أن الاجنبى سالف الذكر حضر إلية بمدينة بورسعيد وسلمه المبلغ المضبوط وطلب منه مبلغ مالي ( 5800 دولار ) حتى يتمكن من شراء المساحيق الخاصة لإظهار أرقام تلك العملات ، إلا أنه لم يقم بتسليمه المبلغ حتى الآن .

> ووجه اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد الشكر للضباط والقوات القائمين على التحريات والضبط وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما علي ذمة التحقيقات .