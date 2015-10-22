أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحباط ترويج «352400 دولار مزيفة» بمدينة بورسعيد

Google+ Print
إحباط ترويج «352400 دولار مزيفة» بمدينة بورسعيد إحباط ترويج «352400 دولار مزيفة» بمدينة بورسعيد

المضبوطين

تمكن ضباط مباحث الشرق من القبض علي اثني من مزوري العملات الاجنبية اثناء توزيعها علي شركات الصرافة و البنوك.
> وكانت قد توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشرق بالإشتراك مع قسم مباحث مكافحة الأموال العامة بالمديرية الى قيام كلا من :-
> 1- المدعو/ (احمد م اـ )ـ31سنة ـــ مقيم دائرة قسم الضواحي .
> 2- المدعو/ (محمد قاسم ا ا ) 30سنة ــ مقيم دائرة قسم المناخ .
> بالإعداد لترويج كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزيفة (دولارات) مستغلين حاجة البعض الىها خاصة خلال تلك الأيام .

وتم اعداد كمين للمذكورين حيث تمكن ضباط ضباط مباحث قسم شرطة الشرق من ضبطهما أثناء استقلاهما السيارة رقم (7811 ط ع و ) أجرة بورسعيد ملك الثاني . وبحوزتهما عدد ( 3524 ـــ ورقة فئة الــــ100دولار .. بإجمالى مبلغ (352400 دولار ) مطموسة الأرقام يشتبه في كونها مزيفة .

و بالتفتيش الدقيق وجد بعض المساحيق والمواد السائلة التي تستخدم في إظهار الألوان وذلك داخل خزينة حديدية
> - بمواجهة الأول .. اقر بتحصله على المبلغ المالي من احد الأشخاص – من دولة جواتيمالا تعرف علية من خلال موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) واتفق معه على إدخال عملة أجنبية داخل البلاد بصورة غير مشروعة ( تهريب ) لاستخدامها في بعض المشاريع الخاصة وان تلك المساحيق والمواد السائلة تستخدم في إظهار أرقام الأموال عقب تهريبها لداخل البلاد حتى يمكن استخدامها .
> وأضاف أن الاجنبى سالف الذكر حضر إلية بمدينة بورسعيد وسلمه المبلغ المضبوط وطلب منه مبلغ مالي ( 5800 دولار ) حتى يتمكن من شراء المساحيق الخاصة لإظهار أرقام تلك العملات ، إلا أنه لم يقم بتسليمه المبلغ حتى الآن .
> ووجه اللواء محمود الديب  مدير أمن بورسعيد الشكر للضباط والقوات القائمين على التحريات والضبط وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما علي ذمة التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا