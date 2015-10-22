رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام: المال السياسي سيكون له دور كبير في المرحلة الثانية

قال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، إن استطلاع الرأي الذي قام به المركز كان من ضمن نتائجه أن حزب النور سيحصل على نسبة أكبر في قائمة غرب أو على الأقل سيدخل جولة الإعادة مع قائمة في حب مصر، مشيرًا إلى أن الظاهرة التي يجب التوقف عندها هي نسبة الاصوات الباطلة معللا كثرة عدد الاصوات الباطلة إلى عدم توعية المواطنين بالنظام الانتخابي، حيث أن الناخب من الممكن أن يكون أبطل صوته بدون عمد.

> وأضاف في مداخله هاتفية ببرنامج البرلمان مع الإعلامي نصر القفاص، أن بصيرة رصدت نسبة مشاركة المواطنين بالانتخابات البرلمانية، وكانت النتيجة قريبة من الواقع من حيث نسبة المشاركة أو نجاح قائمة “في حب مصر”، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب كان قليلة.

> وأشار إلى أنه يجب تعريف الناخبين بالنظام الانتخابي حتى لا نرى النسبة الكبيرة من الأصوات الباطلة مرة أخرى، متوقعًا أن المال السياسي سيكون له دور كبير في المرحلة الثانية والبقاء سيكون للأغنى.

> وحول نسبة المشاركة في المرحلة الثانية قال إنه من الصعب أن يتنبأ أحد بنسبة مشاركة، بينما من الممكن أن نتوقع أن المرحلة الثانية ستكون أكثر مشاركة.