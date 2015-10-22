يوسف الحسينى: مورجان فريمان رفض لقاء وزير الآثار بعد دعوته بطريقة "بلدى"

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن هناك مصادر موثقة أكدت لبرنامج "السادة المحترمون" أن الفنان العالمى مورجان فريمان رفض دعوة لقاء الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أثناء تواجد "فريمان" بالمتحف المصرى والتى تزامنت مع عقد "الدماطى" لمؤتمر بشأن قناع توت عنخ آمون بالمتحف.

وأضاف "الحسينى"، خلال تقديمه البرنامج المذاع عبر فضائية "ontv"، أن النجم العالمى قال لوزير الآثار إن مواعيده لا تسمح بهذا اللقاء، بالإضافة إلى إصابته فى القدم تمنعه من الوقوف لفترة كبيرة.

واستطرد "الحسينى" قائلاً: "دعوة وزير الآثار لفريمان "بلدى"، فضلاً عن أنه يسير بمقولة "اللى عوزنى يجينى يجينى أنا مابروحش لحد".