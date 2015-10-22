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بالفيديو.. علاء الكحكى: قناة النهار ابتعدت عن صراع "بث الدورى" حرصا على الصالح العام

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بالفيديو.. علاء الكحكى: قناة النهار ابتعدت عن صراع "بث الدورى" حرصا على الصالح العام بالفيديو.. علاء الكحكى: قناة النهار ابتعدت عن صراع "بث الدورى" حرصا على الصالح العام
أكد علاء الكحكى، مالك قنوات النهار وعضو غرفة صناعة الإعلام، أنه قرر الابتعاد عن الصراع الدائر حول بث مباريات الدورى العام الحالى بموسم 2015/2016، حرصا على الصالح العام، وعدم زعزعة استقرار الوطن.

وقال الكحكى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة النهار ، إن قنوات "النهار رياضة" كان أمامها فرص عدة للحصول على بث مباريات الدورى بمفردها، بحكم انضمامها لغرفة صناعة الإعلام إلا أنه رفض وقرر أن يتم البث عبر جميع القنوات المصرية.

وأوضح الكحكى، أنه طلب كثيراً بيع حقوق بث الدورى عن طريق اتحاد الكرة بالتعاون مع لجنة الأندية، لكن أحدا لم يلتفت، مؤكداً أن الصراع كان دائرا مع بعض الكيانات غير المصرية، معرباً عن أمنيته بالتوفيق للمهندس نجيب ساويرس بعد حصوله على حقوق بث المباريات، وأيضا سعادته بوجود شركة مصرية حاصلة على حقوق البث لتوحيد الدورى.


>وشدد الكحكى، على أن قناة "النهار رياضة" ستظل بنفس طاقة العمل التى تقوم عليها وبنفس التردد إلا أنه سيتم دمجها بقناة "النهار اليوم" بعد مرور ما يقرب من 40 يوماً، دون حدوث خلل فى الخدمة التى تقدم للمواطن، مقدماً اعتذاراً لجمهور قناة النهار رياضة، موضحاً أن الحسابات المالية قائمة على مبدأ المكسب والخسارة، ولا يمكن خسارة عشرات أو مئات الملايين من أجل ما يسمى بـ"المظهر"، مشيراً إلى أن قناة النهار رياضة ستعود للعمل بشكل طبيعى عقب استقرار الأوضاع.

علاء الكحكى: قررنا الانسحاب من الدورى.. ونشكر مرتضى منصور
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مرتضى منصور: لن أسمح بغلق قناة النهار رياضة.. والحل سيكون قريبا

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