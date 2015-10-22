حملة "عمرو الشوبكى": سنخوض "الإعادة" فى دائرة الدقى والعجوزة

أصدرت الحملة الرسمية للدكتور عمرو الشوبكى، المرشح بدائرة العجوزة، بيانا أكدت فيه خوض جولة الإعادة فى دائرة الدقى والعجوزة، احترامًا وتقديرًا لأصوات أهالى الدائرة فى المرحلة الأولى من الانتخابات، الذين قدرت أعدادهم بنحو 20 ألف صوت، موضحة أنه سيترك الأمر لأبناء الدائرة ليقرروا من يصلح أن يمثلهم فى جولة الإعادة، متقدمة بالشكر لكل من ذهب وأدلى بصوته للشوبكى، رغم كل الأكاذيب التى استهدفت المرشح.

وأهابت الحملة، فى بيان لها، بجميع أجهزة الدولة مواجهة أى تجاوزات تحدث أثناء الدعاية فى جولة الإعادة، موضحة أن الأصوات التى نادت للانسحاب أمس لم تكن بسبب حملات التشويه الممنهجة التى تعرض لها المرشح فقط، بل عدم مواجهة ما وصف بـ"المخالفات الفجة" طوال فترة الانتخابات من قبل المرشحين.

وتابعت حملة الشوبكى: "كانت هناك عمليات شراء أصوات واسعة، فضلاً عن تجاوز سقف الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، بمبلغ وصل إلى أكثر من 4 ملايين جنيه، وفقًا لتقديرات محايدة وهو ما يتجاوز سقف الدعاية المسموح به قانونا والمحدد بخمسمائة ألف جنيه".

وأعلنت الحملة، أنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام عن الدعاية الانتخابية المفبركة التى استهدفت «الشوبكى»، رئيس لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، التى أعدت الدستور، وأحد من واجهوا الإخوان المسلمين، ومرشحهم فى انتخابات 2011 فى معركة سياسية وانتخابية، وانتهت بحصوله على 202 ألف صوت.

عمرو الشوبكى: أدرس مع حملتى "الانسحاب" من جولة الإعادة بدائرة الدقى