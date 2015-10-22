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محامى حارس "حازم أبو إسماعيل": إخلاء سبيل موكلى على ذمة "الانضمام للإخوان"

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محامى حارس "حازم أبو إسماعيل": إخلاء سبيل موكلى على ذمة "الانضمام للإخوان" محامى حارس "حازم أبو إسماعيل": إخلاء سبيل موكلى على ذمة "الانضمام للإخوان"
أكد المحامى خالد المصرى، أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، قررت منذ قليل، إخلاء سبيل المتهم محمد سعادة عضو حركة حازمون من سراى النيابة، والمحبوس على ذمة إحدى القضايا لمدة سنتين دون كفالة مالية.

وأضاف المصرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن "سعادة" خرج من القضية رقم 352 لسنة 2013 والمتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون وذلك بعد مرور سنتين على حبسه فيها احتياطيا داخل السجن.

وأضاف المصرى، أن "سعادة" والمعروف بـ" الحارس الشخصى للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل" مؤسس حزب الراية والمحبوس على ذمة قضايا، كان برفقة متهمين آخرين خرج أحدهما على ذمة القضية، والآخر مازال محبوسا.

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مصر 365