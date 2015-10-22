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بالصور: شيرين يحيى تحتفل بعيد ميلادها

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بالصور: شيرين يحيى تحتفل بعيد ميلادها بالصور: شيرين يحيى تحتفل بعيد ميلادها

أرشيفية

احتفلت الفنانة يحيى، نجمة برنامج «ستار أكاديمي» في نسخته العاشرة، بعيد ميلادها العشرين في «كافيه جابريال» بالمهندسين.

وحضر الحفل أصدقاؤها بالبرنامج، ومن بينهم محمد شاهين الفائز باللقب، ومينا عطا، ومن لبنان “إيلي ايليا” كما حضر محمد سراج ورنا سماحة والملحن مصطفى جاد ومنظم الحفلات محمد منصور ونجم برنامج مذيع العرب “ممدوح الشناوي” والفنانة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام ورجل الأعمال محمود النجار وعائلة شيرين يحيى على رأسهم والدتها التي حضرت خصيصا من الإسكندرية وبنت خالة شيرين “سارة بهجت” وصديقتها من الإسكندرية أيضا وسام سليمان والمصور أحمد كوتي كما كان لحضور الفنانة شذى طابع خاص حيث قامت بغناء العديد من أغانيها الشهيرة وسط رقص جميع الحضور.

كما حرص الفنان محمد شاهين، نجم نسخة 10 من ستار أكاديمي، على الغناء في عيد ميلاد صديقته شيرين، وبطلب من جميع الحضور، قام شاهين بغناء “انزل” أغنية انتخابات برلمان 2015، التي قام بتلحينها عمرو مصطفى بكلمات من الشاعر المبدع “تامر حسين” وتوزيع الفنان “شريف مكاوي”.

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