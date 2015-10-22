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لوسي: أنا رقاصة مختلفة وأنتمي لعباءة سامية جمال وتحية كاريوكا

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لوسي: أنا رقاصة مختلفة وأنتمي لعباءة سامية جمال وتحية كاريوكا لوسي: أنا رقاصة مختلفة وأنتمي لعباءة سامية جمال وتحية كاريوكا

21 أكتوبر 2015 | 11:42 مساءً

لوسي

قالت الفنانة لوسي، إن ثورة يناير أظهرت ألفاظاً غريبة على المجتمع المصري، و”اللي طلعوا في الثورة “كانوا في جرة وطلعوا لبرة.
> وأضافت “لوسي” خلال لقائها ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، “أنا رقاصة مختلفة تماماً وأنتمي لعباءة سامية جمال وتحية كاريوكا”، مشيرة إلى أن الذوق المصري تغير بشكل كبير بعد ثورة يناير.
> ولفتت إلى أن الراقصات في الأفراح البلدي يرقصون بالملابس الداخلية، واصفة ذلك المشهد بكلمة “شيء يخض”، مطالبة بإعادة عرض الأعمال الفنية المنتمية لزمن الفن الجميل بشكل مكثف، مما قد يسهم في تحسن الذوق العام في المجتمع المصري.

2015-10-21

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