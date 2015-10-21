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"تعليم القناطر": بدء برامج التدريس لطلاب الثانوية العامة بنظام المحاضرات

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"تعليم القناطر": بدء برامج التدريس لطلاب الثانوية العامة بنظام المحاضرات "تعليم القناطر": بدء برامج التدريس لطلاب الثانوية العامة بنظام المحاضرات
قال سمير جاد مدير إدارة القناطر الخيرية التعليمية بمحافظة القليوبية إنه تم البدء فى تنفيذ برامج التدريس لطلاب الثانوية العامة بنظام المحاضرات، واختيار المدرسين وفقا لرغبات الطلاب حرصا على انتظام العملية التعليمية.

وقال "جاد" فى تصريحات صحفية إن القرار الخاص بتطبيق نظام العشر درجات الخاصة بالحضور والتى تعادل نسبة 2 ونصف فى المائة قرار صائب مائة فى المائة والطالب المنتظم سيحصل على العشر درجات لتصبح الدرجات 420 درجة، أما الطالب المتغيب والذى لا يريد الالتزام فله طريقان، إما أن يتحول إلى نظام المنازل بالثانوية العامة أو التحويل لنظام طلاب فصول الخدمات.

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