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#ليلة_الأبطال – باريس سان جيرمان بالهجوم الناري أمام ريال مدريد

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#ليلة_الأبطال – باريس سان جيرمان بالهجوم الناري أمام ريال مدريد #ليلة_الأبطال – باريس سان جيرمان بالهجوم الناري أمام ريال مدريد

هجوم ناري كونه باريس سان جيرمان سيخوض به مباراته أمام ريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا والتي تجمعهما على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

إبراهيموفيتش وكافاني هدافا الدوري الفرنسي ومعهم لاعب ريال مدريد الأسبق دي ماريا سيلعبون في التشكيل الأساسي فيما يلعب الثنائي البرازيلي تياجو سيلفا وماركينيوس في قلب الدفاع.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: تراب

الدفاع: أوريير – تياجو سيلفا – ماركينيوس – ماكسويل

الوسط: تياجو موتا – ماتويدي – فيراتي

الهجوم: دي ماريا – إبراهيموفيتش - كافاني

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