ليلة_الأبطال.. بالفيديو - يونايتد يتجمد في روسيا.. وفولفسبورج يخطف الصدارة

تعثر مانشستر يونايتد للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لكن هذه المرة بالتعادل بعد أن خطف نقطة من سسكا موسكو على ملعبه بعد أن تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

يونايتد كان قد خسر الجولة الأولى أمام أيندهوفن قبل أن ينجح في تحقيق فوزه الوحيد في الجولة الثانية على فولفسبورج الألماني.

وسجل أنتوني مارسيال هدفه الأول مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل 4 بقميص الشياطين الحمر في بطولة الدوري وكذلك كأس رابطة المحترفين.

ورفع سسكا موسكو ومانشستر يونايتد رصيدهما إلى 4 نقاط في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق الأهداف للفريق الروسي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 15 بعد أن تابع سيدو دومبيا ضربة جزاء نيرمينكو تصدى لها ديفيد دي خيا حارس يونايتد.

وفي الشوط الثاني نجح مارسيال في تعديل النتيجة برأسية قابل بها عرضية أرسلها أنطونيو فالنسيا في الدقيقة 65.

شاهد هدفي المباراة

فولفسبورج يتصدر

في ألمانيا نجح فريق فولفسبورج في خطف صدارة المجموعة الثانية بعد أن هزم ضيفه أيندهوفن بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يتقدم باس دوست بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.

بعدها بعشر دقائق نجح ماكس كروس في إضافة الهدف الثاني برأسية رائعة بعد عرضية رائعة من كاليوري.

وفي الوقت بدل الضائع حصل أيندهوفن على فرصة تقليص الفارق من ضربة جزاء انبرى لها لوكاديا لكنه فشل في تحويلها لشباك فولفسبورج.

بتلك النتيجة رفع فولفسبورج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول فيما تجمد رصيد أيندهوفن عند 3 نقاط في المركز الأخير.

شاهد هدفي المباراة