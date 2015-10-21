ليلة_الأبطال بالفيديو - ريال مدريد يعود بنقطة من باريس في حفلة فرص ضائعة لرونالدو

(إفي): عاد ريال مدريد بنقطة من باريس بعد تعادله 0-0 مع سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وحل ريال مدريد ضيفا على سان جيرمان ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء إهدار أكثر من فرصة لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وسط تألق كيفن تراب حارس سان جيرمان.

المباراة هي الأولى التي لا يسجل فيها ريال مدريد بمجموعات دوري الأبطال منذ نوفمبر 2008.

مباراة دون التوقعات

ولم يقدم الفريقان المباراة المنتظرة وتقاسما السيطرة عليها على فترات، حيث كان الريال الأكثر خطورة في الشوط الأول، بينما كان النادي الباريسي هو صاحب الأفضلية في الثاني خاصة في منعطف المباراة الأخير.

لاحت أول فرصة في المباراة (ق3) عقب تسديدة من البرازيلي مارسيلو مرت بجوار القائم.

رد باريس سان جيرمان بفرصة خطيرة بعد تمريرة عكسية من دي ماريا لإبراهيموفيتش الذي سددها من مرة واحدة بجوار القائم ولكن الحكم كان قد احتسب الكرة تسلل (ق7).

حصل بليز ماتويدي على بطاقة صفراء (ق8) عقب عرقلة البرازيلي كاسيميرو أمام منطقة الجزاء ولكن رونالدو سددها في الحائط.

وصلت الكرة لماتويدي على حدود منطقة جزاء الريال حيث سدد كرة أرضية تمكن نافاس من امساكها (ق12).

كاد الريال يتقدم (ق25) بعد لعبة جماعية انتهت بتمريرة حريرية من كروس لخيسيه داخل منطقة الجزاء حيث سددها الأخير في الحارس تراب، ثم لاحت فرصة أخرى لرونالدو (ق34) بعد رضية من مارسيلو حولها بالرأس ولكن الحارس تصدى لها لتخرج لركنية وضعها البرتغالي مرة أخرى برأسه ليبعدها الحارس مجددا.

أهدر الريال فرصة أخرى (ق40) عقب اختراق من مارسيلو تبعته عرضية أرضية فشل أي من لاعبي ريال مدريد في تحويلها لداخل الشباك.

مع بداية الشوط الثاني أهدر ادينسون كافاني فرصة تسجيل هدف محقق بعد عرضية من تياجو موتا حاول وضعها من لمسة واحدة داخل الشباك ولكنها مرت بجوار القائم (ق48).

حصل ماركو فيراتي على بطاقة صفراء (ق50) نتيجة لعرقلة رونالدو على حدود منطقة الجزاء ولكن رونالدو سددها كالعادة كما يجري مؤخرا في الحائط.

تلقى سيرخيو راموس (ق60) بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على الإيطالي ماركو فيراتي تقدم ابراهيموفيتش لتسديدها ولكنها ارتطمت بالحائط.

أجرى المدير الفني لباريس سان جيرمان لوران بلان تغييرا بخروج كل من كافاني ودي ماريا ونزول خابيير باستوري ولوكاس مورا (ق66)، ثم دفع رفائيل بنيتيز بالكرواتي لوكا مودريتش بدلا من إيسكو ألاركون.

أهدر ريال مدريد فرصة تسجيل فرصة الهدف الأول (ق71) بعد مرتدة رائعة بدأها مودريتش بذكاء حيث وصلت الكرة في النهاية لرونالدو داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها بجوار القائم أجرى بنيتيز تغييره الثاني بخروج المجتهد خيسيه ونزول الروسي دينيس تشيرشيف (ق72) ثم حصل فاسكيز (ق76) على بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم، قبل أن يدفع بلان بتغييره الثالث بخروج فيراتي ونزول ازكييل لافيتسي.

سيطر باريس سان جيرمان على أخر ربع ساعة في المباراة حيث ضغط على ريال مدريد بشكل كبيرة ولكن دون صناعة فرص حقيقية فيما اعتمد الريال على المرتدات.

اقتحم أحد المشجعين الملعب (ق89) حيث توجه لاحتضان رونالدو الذي لم يمانع قبل أن يخرجه الأمن واحتسب الحكم ثلاثة دقائق وقت بدل من الضائع ضغط خلالها النادي الباريسي بقوة لتسجيل هدف ولكن دفاع الريال تمكن من اجهاض جهوده.

وفي نفس المجموعة حقق مالمو فوزه الأول على حساب شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف سجله ماركوس روزنبرج.

بهذه الطريقة رفع ريال مدريد وباريس سان جيرمان رصيدهما إلى سبع نقاط في المركزين الأول والثاني وأصبح مالمو ثالثا بثلاثة نقاط فيما لا يزال شاختار يتذيل المجموعة بثلاثة هزائم

شاهد الفرصة الأولى لرونالدو من هنا

شاهد الفرصة الثانية لرونالدو من هنا

شاهد الفرصة الثالثة لرونالدو من هنا