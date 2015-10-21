ليلة_الأبطال بالفيديو - أتليتكو مدريد يضرب أستانا برباعية ويتصدر

(إفي): فاز أتليتكو مدريد الإسباني على ضيفه أستانا الكازاخي بأربعة أهداف نظيفة في ثالث جولات المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي، والتي شهدت فوز جالاتا سراي التركي على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل واحد.

سجل ثلاثية أتليتكو مدريد كل من ساؤول (ق22) وجاكسون مارتينيز (ق29) وأوليفر توريس (ق63) قبل أن يسجل دنيس ديديشكو الهدف الرابع عن طريق الخطأ في مرماه (ق89).

بينما نجح جالاتا سراي في تعويض تأخره بهدف سجله نيكولاس جايتان (ق2) إلى فوز بهدفين حملا توقيع سلجوق اينان من ركلة جزاء (ق19) ولوكاس بودولسكي (ق33).

بهذه النتيجة، يصعد أتليتكو إلى صدارة المجموعة، بست نقاط، بفارق الأهداف أمام بنفيكا البرتغالي، بينما يحل جالاتا سراي التركي في المركز الثالث بأربع نقاط، ويقبع أستانا في المؤخرة بنقطة واحدة.

سيطر أتليتكو مدريد على مجريات الأمور في الشوط الأول، ونجح في ترجمة هذه السيطرة إلى هدفين فقط بفضل تألق حارس الفريق الكازاخي نيناد اريك.

في الشوط الثاني بادل أستانا أصحاب الأرض الهجمات، واقترب من التسجيل في مناسبتين، لكن أتلتيكو بأريحية كبيرة تمكن من ادراك هدف ثالث.

هيمن أتليتكو مدريد على مجريات الأمور في الدقائق الخمس الأولى من عمر المباراة، دون خطورة على المرمى باستثناء تسديدة جاكسون مارتينيز من الجانب الأيسر التي علت العارضة، ورأسية جودين التي تصدى لها الحارس نيناد اريك ببراعة.

انحصر اللعب خلال الدقائق التالية في منتصف ملعب الفريق الكازاخي، دون خطورة تذكر باستثناء رأسية أخرى لجودين في يد الحارس (ق15).

كاد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان يضع أتلتيكو في المقدمة بضربة مقصية من داخل منطقة الجزاء لكنها علت العارضة (ق17) في أخطر فرص المباراة حتى هذا التوقيت.

بعد دقيقتين لعب جريزمان تمريرة أرضية رائعة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى ساؤول الذي يسددها في الشباك من الخارج (ق19).

مع مرور الدقائق، ضيق أتليتكو الخناق على الفريق الضيف واقترب من ادراك هدف أول لولا تألق الحارس في أكثر من مناسبة حتى الدقيقة 22، حينما نجح ساؤول في تسجيل هدف بالكعب مستغلا عرضية كاراسكو الأرضية الرائعة ليسكنها الشباك معلنا أول أهداف أتلتيكو مدريد.

ألغى حكم اللقاء هدفا سجله مارتينيز لأتليتكو مدريد بعد أن اصطدمت الكرة بيده داخل منطقة جزاء أستانا (ق27)، لكنه حقق مبتغاه بتسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء وظهره إلى المرمى ليلتف 180 درجة ويسدد الكرة بيسراه أرضية يفشل الحارس في التصدي لها (ق29).

بعد الهدف الثاني انخفض ايقاع المباراة بعض الشيء، وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 39 عندما منع الحارس اريك الهدف الثالث برأسية لمارتينيز، ثم أخرى لجريزمان (ق42)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الروخيبلانكوس بهدفين نظيفين.

غابت الخطورة عن الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني مع محاولات أستانا الخروج من منطقة جزائه وسط ضغط كبير من لاعبي الروخيبلانكوس، الذين حاولوا ادراك هدف ثالث دون أن تكلل جهودهم بالنجاح.

ووصل أستانا للمرة الأولى لمرمى أتليتكو مدريد بتمريرة طولية تلقاها فوكسي كيثيفواما داخل منطقة الجزاء وضعته في انفراد مع أوبلاك لكن الأخير يتمكن من التصدي لها (ق58).

ولكن الرد كان قاسيا من أتليتكو مدريد بهدف من هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن قادها جابي من وسط الملعب حتى حدود منطقة الجزاء ليمررها إلى أوليفر توريس الذي لعبها فوق الحارس لتسكن الشباك (ق63).

بعد دقيقتين، كاد أستانا يدرك هدفه الأول بتسديدة قوية لفوكسي كيثيفواما لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة ليرتفع ايقاع المباراة من جديد.

كاد أوليفر توريس يضيف هدفا رابعا من جملة رائعة مع كاراسكو وصل بها إلى منطقة الجزاء لكنه لعب الكرة بصورة غريبة لتمر بمحاذاة المرمى دون متابع (ق70).

عاد حارس أستانا للتألق بتصديه لانطلاقة رائعة من البديل فرناندو توريس بتمريرة من أنخل كوريا ليمنع أتلتيكو من تسجيل الهدف الرابع (ق78)، قبل أن يتكرر هذا السيناريو بين "النينيو" والحارس اريك (ق82).

استمرت محاولات أتليتكو مدريد خلال الدقائق التالية لادراك هدف رابع، نجح في تسجيله بنيران صديقة، بهدف حمل توقيع دنيس ديديشكو أثناء محاولته ابعاد عرضية رائعة من جودين ليسكنها الشباك (ق89)، وينتهي اللقاء بفوز كبير للفريق الإسباني برباعية نظيفة.

وفي تركيا، قلب جالاتا سراي الطاولة على بنفيكا البرتغالي بعد تأخره بهدف سجله جايتان مستغلا تمريرة طولية أرضية وضعته داخل المنطقة ليراوغ اثنين من لاعبي أصحاب الأرض ويسكنها الشباك بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة.

ولكن جالاتا سراي أدرك التعادل من ركلة جزاء سددها سلجوق اينان (ق19)، قبل أن يضع لوكاس بودولسكي الفريق التركي في المقدمة (ق33).

شاهد أهداف اللقاء