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كوكا جاهز لمواجهة مارسيليا رغم وفاة والده

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كوكا جاهز لمواجهة مارسيليا رغم وفاة والده كوكا جاهز لمواجهة مارسيليا رغم وفاة والده

يستعد أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا لمواجهة مارسيليا الفرنسي رغم وفاة والده يوم الأربعاء.

ويحل مارسيليا ضيفا على براجا ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتوفي إلى رحمة الله والد كوكا يوم الأربعاء على أن يقام العزاء بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وذكرت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية أن مهاجم الأهلي السابق سيبقى في البرتغال مع فريقه ويواجه الفريق الفرنسي يوم الخميس.

وكان من المفترض أن يحضر كوكا المؤتمر الصحفي الخاص بليلة المباراة رفقة مدربه، لكن وفاة والده جعلت زميله جوزيه فونتي يحضر بدلا منه.

وأفاد تقرير الصحيفة البرتغالية أن تركيز كوكا منصب على لقاء مارسيليا منتظرا سفره إلى القاهرة عقب اللقاء لحضور عزاء والده.

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