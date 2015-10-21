كيرى يبحث هاتفيًا مع بن زايد تطورات أوضاع منطقة الشرق الأوسط

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اتصالا هاتفيا من جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى "بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين فى المجالات كافة".

وقالت وكالة أنباء الإمارات ( وام) إن "الجانبين استعرضا خلال الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الراهنة فى المنطقة وتعاون البلدين من أجل ارساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الاقليمى والدولي".

وكان ولى عهد أبوظبى بحث هاتفيا مع باراك أوباما الرئيس الأمريكي، مطلع الاسبوع الجاري، "تطورات الأزمة فى سورية ومستجدات الأوضاع فى اليمن وملف مكافحة التطرف والإرهاب فى المنطقة".

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