رئيسة الجمعية الأوروبية للسكر: حتى فى أوروبا مش كل مرضى السكر واخدين حقهم

قالت الدكتورة شهيناز كاردناز، رئيسة الجمعية الأوروبية للسكر، إن حجم مشكلة وانتشار مرض السكر يتطلب دعم جهود الدول فى المكافحة والوقاية والعلاج وسبل المواجهة.

وأكدت أن الجمعية الأوروبية لمرضى السكر تعمل حاليا تحت مظلة الاتحاد الفيدرالى للسكر، وذلك للحصول على دعم من البرلمان الأوروبى لسن تشريعات وجلب دعم وتكوين مجموعات المساعدة لمصلحة المريض والوقاية من المرض.

وأضافت خلال مشاركتها فى مؤتمر الجمعية العربية للسكر والميتابوليزم المنعقد حاليا بالقارهة: "على سبيل المثال نسعى للحصول على موافقة على تشريع يتعلق بالتأمين الصحى وتوفير أحداث الأدوية والأجهزة الجديدة لرعاية مريض السكر حتى يكون من حق مريض السكرى تلقى العلاج المناسب.

وأضافت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 30 دولة فقط من 47 دولة أوروبية هى التى تعمل وفقا لخطط لمكافحة المرض سواء بالوقاية والتوعية أو علاج، وأن الاتحاد يسعى حاليا لتعميم تلك الخطط والبرامج الهادفة على بقية البلدان الأوروبية نظرا لأنه مازالت هناك 17 دولة تواجه بعض المعوقات والمشاكل لمكافحة السكر، ويقوم الاتحاد بالسعى لإيجاد حلول لإزالة تلك المعوقات بها مثل أرمينيا، بينما 30 دولة أوروبية تهتم بتفعيل وتنشيط برامج لتوعية وقاية لمرض السكر مثل إيطاليا.

وعن الاتحاد الفيدرالى قالت د. شاهيناز إنه يمتلك 6 جمعيات تعمل تحت مظلته لمكافحة مرض السكر.