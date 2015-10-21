عمرو قورة : دمج قناة النهار رياضة والنهار اليوم

قال عمرو قورة رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا المالكة لتلفزيون النهار أن المضمون الذي اعتاد عليه جمهور قناة النهار رياضة لن يختفى من على الشاشة بسبب أزمة احتكار بث الدوري، وأشار إلى وجود خطة لدمج قناة النهار اليوم مع النهار رياضة كما يحدث في القنوات الإخبارية العالمية من خلال تخصيص مساحة يومية لمتابعة الشأن الرياضي في مصر والعالم من خلال برنامج رئيسي يجري الإعداد لتنفيذه حاليًا.

> أشار قورة إلى اتفاقه مع الخبير الإعلامي علاء الكحكي الذي أعلن انسحاب النهار رياضة من المشهد الإعلامي المصري حرصا على وحدة لعبة كرة القدم ووقف التفتت الذي تشهده السوق الكروية الإعلامية حاليا بسبب حقوق البث.

وأكد قورة أن إدارة الشبكة ستحرص على الإبقاء على القوام الرئيسي للبرامج الرياضية في الشبكة .