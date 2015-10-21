جنود وقناصة نيجيريون يقتلون 150 من متطرفى بوكو حرام

قال مقاتلو وحدات الدفاع عن النفس إنهم قاتلوا إلى جانب الجنود النيجيريين فأودوا بحياة 150 مسلحا من بوكو حرام وأنقذوا 36 طفلا وامرأة من المحتجزين لدى الجماعة فى شمال شرقى البلاد.

وقال المدنيون الذين شاركوا فى هجوم الليلة الماضية إنهم توجهوا إلى منطقتى ماداغالى وغووزا بناء على معلومات استخبارية بأن المتطرفين يخططون لشن هجوم كبير هناك.

وقال المقاتل فى وحدات الدفاع عن النفس، بوكار جيميتا، إنهم قتلوا ما لا يقل عن 150 مسلحا واستولوا على أسلحة ومواد ناسفة تستخدم فى تفجيرات انتحارية أودت بحياة المئات فى الشهور الأخيرة.

وقال القناص المدنى يانغ موريس إنهم أنقذوا 36 طفلا وامرأة مخطوفين. ويتوعد الجيش النيجيرى بشن هجوم أخير ضد المسلحين الذين أدت انتفاضتهم المندلعة منذ ست سنوات إلى مقتل 20 ألف شخص. وطالبوا المسلحين أمس بالاستسلام. وتنفى بوكو حرام استسلام العشرات من