أجهزة الأمن تكشف تورط أمين شرطة في سرقة 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض سرقة 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال، وتم التحفظ على المتهمين وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من عاملين بشركة “الروضة” للصرافة، يفيد بأنه أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما أعلى كوبري أكتوبر عقب عودتهما من عدة مكاتب صرافة، وبحوزتهما مبلغ 227000 دولار أمريكي و500 ألف ريال سعودي و31 ألف ريال قطري فوجئا بـ3 أشخاص يستقلون سيارة “شاهين” اعترضوا طريقهما وإجباروهما على التوقف بدعوى أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة. واسقل أحدهم السيارة وبداخلها المبالغ المالية ثم اصطحبهما إلى منطقة أرض المعارض بدائرة القسم حيث أنزلوهما من السيارة ولاذوا بالفرار.

توصلت تحريات فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “محمد. م. أ” 33 سنة، موظف بشركة صرافة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين مقيم الجيزة، “زينهم. خ. ز” 31 سنة أمين شرطة سابق ومقيم الجيزة والمحكوم عليه في 3 قضايا “تبديد”، “وليد. س. أ” 41 سنة أمين شرطة و3 آخرين جاري ضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأضاف الأول أنه نظرا لإقامته بذات المنطقة سكن أحد الهاربين وعلمه بعمله في شركة الصرافة ولمروره بضائقة مالية اتفق معه الاستيلاء على المبالغ المالية، التي يتم نقلها من شركة الروضة للصرافة والمواجهة لشركة الصرافة مقر عمله.

وبإرشادهم تم ضبط مبلغ 50 ألف دولار أمريكي و105800 جنيه مصري والسيارة المستخدمة في الواقعة وبندقية خرطوش وطبنجة صوت، وأضافوا أن باقي المبلغ المالي بحوزة المتهمين الهاربين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.