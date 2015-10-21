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حجز نجل نائب مأمور مركز دسوق فى واقعة ضبطه بسيارة مسروقة

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حجز نجل نائب مأمور مركز دسوق فى واقعة ضبطه بسيارة مسروقة حجز نجل نائب مأمور مركز دسوق فى واقعة ضبطه بسيارة مسروقة
قررت نيابة ثان المحلة حجز نجل نائب مأمور مركز دسوق في واقعه ضبطه بسيارة مسروقى أمس الثلاثاء لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قوة أمنية مشتركة من مباحث قسم ثان المحلة ومباحث المرور تمر بمنطقة الششتاوى لتفقد الحالة الأمنية، فلاحظت وجود سيارة ملاكى زجاجها "فاميه" ملون ولوحاتها المعدنية بدون دمغة وتم الاشتباه بها وقامت القوة بالتوجه للسيارة لفحصها وتبين أن قائدها نجل نائب مأمور مركز شرطة دسوق حاصل على ليسانس حقوق ويعمل فى مجال مستلزمات التجميل، وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير تبين عدم حمله إياها، فتم اقتياده والسيارة لقسم شرطة ثان المحلة وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من دائرة قسم أول المنصورة.

وحاول نائب مأمور مركز شرطة دسوق التدخل لإخراج نجله وحل المشكلة إلا أن محاولاته باءت بالفشل وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحل وتحرر المحضر رقم 15888جنح ثان المحلة وقررت النيابه حجز المتهم وعرضه صباح غدا الخميس لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
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