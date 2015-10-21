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القبض على صاحب محل فضيات يتاجر فى العملة فى الإسماعيلية

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القبض على صاحب محل فضيات يتاجر فى العملة فى الإسماعيلية القبض على صاحب محل فضيات يتاجر فى العملة فى الإسماعيلية
تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية من القبض على صاحب محل فضيات بتهمة الاتجار فى النقد الاجنبى والعملة فى الإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد ايهاب مصطفى رئيس مباحث الاموال العامة تفيد بقيام المدعو (و . ع . ج ) مواليد 1979 صاحب محل فضيات مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بالاتجار فى النقد الاجنبى والمصرى خارج نطاق السوق المصرفية بالبيع والشراء باسعار السوق السوداء مخالفا لاحكام القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد من خلال المحل خاصته.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتحرى عنه أثناء قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى والمصرى بالبيع والشراء بحوزته 400 دولار امريكى و29245 جنيه مصرى يستخدمهم فى عمليات والشراء من السوق السوداء .

وبالكشف الأمنى على المتهم تبين أنه سبق اتهامه فى 10 قضايا آخرها القضية رقم 1404 لسنة 2014 جنح قسم اول بتهمة الاتجار فى النقد .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4366 لسنة 2015 جنح اول الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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