ضبط 7.5 طن سكر تموينى "ناقص الوزن" فى سوهاج

شنّ ضباط مباحث تموين سوهاج اليوم حملة تموينية مكبرة برئاسة العقيد محمد نصحى مدير مباحث التموين ، وبإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية استهدفت أصحاب مراكز وتعبئة السكر، وأسفرت عن ضبط 7.5 طن سكر ناقص الوزن.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مباحث تموين سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام صاحب مركز تعبية للسلع التموينة بالتلاعب فى الميزان.

وعلى الفور تم الدفع بحملة أمنية قادها الرائد إبراهيم الشحات وكيل الإدارة وضباط مباحث التموين، وقد أسفرت عن ضبط علاء ع ع صاحب مركز تعبئة مواد تموينة، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج وبحوزته 7.5 طن سكر تموينى ناقص الوزن.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التربح، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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