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بلاغ سلبى بوجود مفرقعات داخل سيارة بمنطقة احتفالات مولد السيد البدوى

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بلاغ سلبى بوجود مفرقعات داخل سيارة بمنطقة احتفالات مولد السيد البدوى بلاغ سلبى بوجود مفرقعات داخل سيارة بمنطقة احتفالات مولد السيد البدوى
تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الغربية بلاغا من أهالى شارع سكة حيدر التابعة لحى أول طنطا بوجود سيارة مشتبه باحتوائها على مفرقعات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات، وتم فحص السيارة بالكلاب البوليسية، وتبين سلبية البلاغ، وأن السيارة تركها صاحبها فى أماكن احتفالات مولد السيد البدوى، مما دعا الأهالى إلى الاشتباه فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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