القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث القبض على تشكيل عصابى مكون من طالبين وعاطل تخصصوا فى سرقة الدراجات بالإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث قسم ثالث بالقبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات يضم كل من المدعو (أ.م.ع) 25 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية والمدعو (ع.و.ا) 16 سنة طالب ومقيم الحكر دائرة قسم ثان الإسماعيلية والمدعو (م.ا.م) 15 سنة طالب مقيم نفس العنوان.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات متخذين من أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث مسرحا لمزاولة نشاطهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقائع الآتية: واقعة سرقة دراجة عن بلاغ المدعوة (أميرة فتحى السيد) والمحرر عنها المحضر رقم 7313 لسنة 2015 جنح ثالث وواقعة سرقة دراجة عن بلاغ المدعو(أحمد بدوى محمدين)، والمحرر عنها المحضر 7320 لسنة 2015 جنح ثالث وواقعة سرقة دراجة عن بلاغ المدعو (حمدى إبراهيم سيد أحمد)، والمحرر عنها المحضر رقم 7318 لسنة 2015 جنح قسم ثالث وسرقة دراجة المدعو (فتحى شكرى محمد)، والمحرر عنها المحضر رقم 7317 لسنة 2015 جنح قسم ثالث وسرقة دراجة المدعو (محمد صلاح الدين عبد الله) والمحرر عنها المحضر رقم 7275 جنح قسم ثالث وواقعة سرقة دراجة المدعو (محمد محمد عبدا لله) والمحرر عنها المحضر رقم 7334 لسنة 2015 جنح ثالث الإسماعيلية وواقعة سرقة دراجة المدعو (السيد همام حسين)، والمحرر عنها المحضر رقم 7335 لسنة 2015 جنح ثالث وواقعة سرقة دراجة المدعو (أحمد على على) والمحرر عنها المحضر رقم 7336 لسنة 2015 جنح ثالث الإسماعيلية.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات المحرر عنها جميع المحاضر سالفة الذكر.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.