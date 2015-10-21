حبس أمينى شرطة وموظف بتهمة السطو على سيارة شركة صرافة بمدينة نصر

أمر محمد العراقى وكيل أول نيابة ثان مدينة نصر، بإشراف المستشار محمد إسامة رئيس النيابة بحبس أمينى شرطة وموظف 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين لاتهامهم بالاستيلاء على أموال شركة صرافة بالاتفاق مع الموظف بالشركة.

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغًا من عاملين بشركة الروضة للصرافة أفاد بأنه أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، بقيادة أحدهما أعلى كوبرى أكتوبر، عقب عودتهما من عدة مكاتب صرافة، وبحوزتهما 227000 دولار أمريكى و500 ألف ريال سعودى، و31 ألف ريال قطرى، فوجئوا بـ3 أشخاص يستقلون إحدى السيارات اعترضوا طريقهما، وأجبروهما على التوقف بدعوى أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واستقل أحدهم السيارة وبداخلها المبالغ المالية، ثم اصطحبهما إلى منطقة أرض المعارض بدائرة القسم حيث أنزلوهما من السيارة ولاذوا بالفرار.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.م.أ" 33 سنة، موظف بشركة صرافة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، ومقيم الجيزة، و"زينهم.خ.ز" 31 سنة، أمين شرطة سابق، ومقيم الجيزة، والمحكوم عليه فى 3 قضايا "تبديد" بالحبس سنتين و7 أشهر، و"وليد.س.أ" 41 سنة أمين شرطة، سبق اتهامه فى قضيتى "نصب وسرقة متنوعة"، وآخرين مُحددين وجارٍ ضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الأول والثانى والثالث، وبحوزة الثالث سلاح نارى "طبنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأضاف المتهم الأول أنه نظرًا لإقامته بذات المنطقة سكن أحد الهاربين وعلمه بعمله فى الشركة الصرافة ولمروره بضائقة مالية اتفق معه على الاستيلاء على المبالغ المالية التى يتم نقلها من شركة الروضة للصرافة والمواجهة لشركة مصر القديمة للصرافة مقر عمله.

وبإرشاد المتهم الأول ضبط مبلغ 50 ألف دولار أمريكى و20800 جنيه مصرى والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبإرشاد الثانى تم ضبط مبلغ 80 ألف جنيه وسلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم"، طبنجة صوت، وبإرشاد الثالث تم ضبط مبلغ 5000 جنيه، وأضافوا أن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهمين الهاربين.