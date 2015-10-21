مدرس الشرقية المصاب: ولى أمر تلميذ دخل المدرسة وضربنى بالسكين

قال خالد مصطفي حسونة 50 سنة مشرف أول بمدرسة عثمان إبن عفان الابتدائية بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، بعد خروجه من مستشفي بلبيس العام، إن ولي أمر التلميذ "يوسف هيثم "دخل المدرسة وبحوزته سكين طولها 75 سم وتسبب في ذعر التلاميذ ، ولاذ بالفرار دون ضبطه .

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، بلاغا من الدكتور إيهاب الجعفري مدير إدارة بلبيس التعليمية، يفيد إصابة مدرس بمدرسة عثمان ابن عفان، إثر تعدي ولي أمر طالب عليه وتم نقله للمستشفي بعد إصابته بقطع شرايين يده . ولاذا بالفرار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 47679 إداري مركز شرطة بلبيس وتم إخطار النيابة العامة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتبين من التحقيقات أثناء دخول الطالب "يوسف ه ح" 7 سنوات بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة عثمان ابن عفان ، إلي المدرسة صباح اليوم الأربعاء ، رفض مشرف النشاط "مسئول الأمن " دخوله إلا بعد إنتهاء الطابور ،فقامت والدة التلميذ بأخده إلي المنزل ،وبعدها بدقائق عاد ولي أمر التلميذ وبرفقته التلميذ وبحوزته سلاح أبيض سكين ،وحدثت بينه وبين مشرف النشاط مشادة تطورت إلي مشاجرة وقام بترويعه بالسكين ، وأثناء تدخل "خالد مصطفي حسونة "مدرس بالمدرسة للدفاع عن مشرف النشاط فتم إصابته بجرح قطعي بشريان اليد وتم نقله إلي مستشفي بلبيس العام ، فيما لاذا ولي الأمر بالفرار .بعد مشاهدته الدماء تسيل من المدرس .

>وأفاد مصدر أمني أنه جاري ضبط ولي الأمر وأن الإدارة التعليمية بلبيس ،قامت بإحالة مشرف النشاط للشئون القانونية لعدم استيعابه الموقف والسماح للتلميذ بدخول المدرسة مع التنبيه عليه بعدم التأخير مرة أخرى .

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